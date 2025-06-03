每日星座運勢／獅子面對挑戰有支持 信心勝算很大

2025-06-03

牡羊座

短評：貴人助力強，逢凶化吉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

【愛情運★★★☆☆】

單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不利投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 玉米黃

開運方位：東南方向

金牛座

短評：愛情運佳，成功機率高。

【整體運★★★★☆】

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也很難知道你的想法，建議你適時傾訴，才好釋懷並放下。家人對你的理財方式相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

【愛情運★★★★☆】

今日你能無怨無悔的去追求，面對對方故意的平淡表現，也絲毫不會退怯；面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，可是個性又挺叛逆的，受到壓迫時容易生起反抗之心。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨；財務評估特別精準。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 夕陽橙

開運方位：東北方向

雙子座

短評：心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。

【整體運★★★☆☆】

已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外有活力，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人容易有被需要的感覺，對方有什麼事都喜歡與你分享，會讓你感覺很滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係的妥善處理可使你的事業順暢，尤其與上司的協調關係要多下功夫，不能一昧的吹捧拍馬屁。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 夕陽橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：心情愉悅，好運氣大大增強。

【整體運★★★★☆】

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

【財富運★★★★☆】

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 蘭花紫

開運方位：東南方向

獅子座

短評：愛情發揮出它的魔力。

【整體運★★★★★】

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★★】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。

【整體運★☆☆☆☆】

人際關係易出現摩擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運比較被動，沒有好的機會，有餘錢的話還是儲蓄起來比較好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運不強，宜把重心放在工作上；已婚者則應多製造生活情趣，讓愛情保鮮。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，有意氣用事、疑神疑鬼的傾向，擺正心態，切勿被不良情緒左右。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣變化多端的一天，易有金錢損失。投資理財上應有計劃，突發其想易蒙受虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 淺海藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：大膽去嘗試。

【整體運★★★☆☆】

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此沉溺於工作而忽略對方喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢，趁今日主動請客吧，把錢花在活絡人際關係上，建立錢財貴人的人脈網吧。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 古銅青

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：事業和財富能同步發展。

【整體運★★★★☆】

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！

【事業運★★★★☆】

直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

【財富運★★★★☆】

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 珊瑚橙

開運方位：東北方向

射手座

短評：情緒波動較大，小心過激行為。

【整體運★★☆☆☆】

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

【事業運★★☆☆☆】

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

【財富運★★☆☆☆】

破財之日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 珠貝白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：出門會有不順。

【整體運★★★☆☆】

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

【愛情運★★★☆☆】

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

【事業運★★★★☆】

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到上司賞識的機率大增。

【財富運★★☆☆☆】

容易受到吃喝玩樂的誘惑，把錢交給家人、親友來保管比較妥當。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：積極向前，尋求解決問題的辦法。

【整體運★★☆☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

【愛情運★★☆☆☆】

因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。

【事業運★★★☆☆】

感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。

【財富運★★☆☆☆】

容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 乳酪白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：稍做改變就會有不錯的收獲。

【整體運★★☆☆☆】

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。

【事業運★★☆☆☆】

與人交往時帶有強烈的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

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