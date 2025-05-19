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唐綺陽星座運勢週報：雙魚別太自我內耗 魔羯有意外的桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報5/19-5/25】

星象影響：太陽衝刺、水星進雙子、土星進牡羊

本週太陽衝刺，禮拜三太陽進雙子，週三前注意天氣多變，要避免衝動行事。週一水星進雙子，人際關係熱絡蓬勃，強調溝通的重要性及應用科技化，國際政治變化更加明朗。週日土星進牡羊，帶來鎮定的作用，打破不實幻想，新計畫有機會落實。

12星座個別影響：

牡羊：狀況未明朗前先配合情勢；感情別被情緒牽著走

獅子：熱情熄滅、事務導回正軌；感情遇不感興趣桃花

射手：處理人際間流言蜚語；感情和對象有價值觀差異

雙魚：別太悲觀和自我內耗；感情揮別過去迎新的開始

金牛：工作中擔任團隊定心丸；感情上適合走療癒路線

處女：工作順利但無需太低調；感情訴求難傳達受委屈

天秤：海外合作運強、協調細節多；感情上溝通很重要

魔羯：建議為自己設定目標；感情出現意想不到的桃花

雙子：掌握主導權但要克制自己；感情也展現霸氣風格

巨蟹：工作上要掌握好人情世故；感情運強相處很愉快

天蠍：對新事物躍躍欲試努力拼搏；感情有譜但別衝動

水瓶：與熟人共事帶來安全感；感情適合老夫老妻模式

溝通 桃花 星座運勢 土星

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