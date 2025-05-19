唐綺陽星座運勢週報：雙魚別太自我內耗 魔羯有意外的桃花

2025-05-19牡羊座短評：不要只把承諾掛嘴邊。【整體運】投資方面有投機的衝動，千萬要留意市場的整體動態，別意氣用事。工作上比較被動，過於求快讓你出現一些不必要的小錯誤，反而耽誤很多時間。如果不去

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