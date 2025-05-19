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唐綺陽星座運勢週報：雙魚別太自我內耗 魔羯有意外的桃花
【唐綺陽星座運勢週報5/19-5/25】
星象影響：太陽衝刺、水星進雙子、土星進牡羊
本週太陽衝刺，禮拜三太陽進雙子，週三前注意天氣多變，要避免衝動行事。週一水星進雙子，人際關係熱絡蓬勃，強調溝通的重要性及應用科技化，國際政治變化更加明朗。週日土星進牡羊，帶來鎮定的作用，打破不實幻想，新計畫有機會落實。
12星座個別影響：
牡羊：狀況未明朗前先配合情勢；感情別被情緒牽著走
獅子：熱情熄滅、事務導回正軌；感情遇不感興趣桃花
射手：處理人際間流言蜚語；感情和對象有價值觀差異
雙魚：別太悲觀和自我內耗；感情揮別過去迎新的開始
金牛：工作中擔任團隊定心丸；感情上適合走療癒路線
處女：工作順利但無需太低調；感情訴求難傳達受委屈
天秤：海外合作運強、協調細節多；感情上溝通很重要
魔羯：建議為自己設定目標；感情出現意想不到的桃花
雙子：掌握主導權但要克制自己；感情也展現霸氣風格
巨蟹：工作上要掌握好人情世故；感情運強相處很愉快
天蠍：對新事物躍躍欲試努力拼搏；感情有譜但別衝動
水瓶：與熟人共事帶來安全感；感情適合老夫老妻模式
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