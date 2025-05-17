5月25日天赦日 民俗專家一招教你招財接引貴人

2025年第二次的天赦日在5月25日，農曆4月28日甲午日。命理師柯柏成說，這次天赦日特別之處在火土相生，可被理解為包容與轉化，除了煮錢水招財外，也能祈願以包容的心態化解人際矛盾，接引貴人運。

柯柏成說，天赦日源於道教經典「太上老君說三洞奉道科戒感應消災解厄妙經」，寓意「上天赦罪，賜福人間」，簡單的說就是玉皇大帝特赦人間，消災免難又賜福的好日子，今年有六次天赦日，如果對於擇日老是拿不定主意，無論婚喪嫁娶，選這一天擇日之王準沒錯，無論到寺廟或教堂許願都特別容易成真。

今年的天赦日如下：3月10日農曆二月十一日；5月25日農曆4月28日、火土相生；7月24日農曆6月30日，雙甲午疊加；8月7日農曆閏6月14日，與立秋重疊；10月6日農曆8月15日，中秋雙倍福澤；12月21日、農曆冬月初二，冬至陽氣初生。

5月25日天赦日特別之處在於火土相生，在人際關係中，「火生土」可被理解為包容與轉化的智慧。與他人相處時遇到矛盾和衝突（火），如果能夠以包容的心態去化解這些矛盾（土），就能夠促進人際關係的和諧與穩定。

所以這次的天赦日除了每次都可以做的煮錢水招財外，向上天祈願時可以多加這項，「以包容的心態去化解一切人際矛盾」，就容易有貴人運發生，無論是命理上或實務上，要刻意去找貴人是找不到的，一定是貴人找上來才會有貴人運，如何吸引貴人前來幫自己？就看這次的天赦日如何接運。

既是天赦日，當然要向上天懺除罪障，「華嚴經」 四句偈「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋痴；從身語意之所生，一切我今皆懺悔。」就是最理想的發願文，業障清除，才有光明的未來。

天赦日諸事皆吉，還是有幾個禁忌要注意，殺生吃肉盡量在這天停止，理想上要素食一天，另外當然要避免爭吵，對任何人都一樣，最後是避免邪淫，任何不當的行為和對象都不宜，以免破壞上天赦罪賜福的氛圍。

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