想中6.1億元威力彩 5月最後兩周這4生肖正財、偏財特旺

威力彩在前天開獎，沒人中獎，已連續23槓，下一期將在19日開獎，獎金預估將破6.1億元，命理師楊登嵙提醒，本月從今天起至31日有4個生肖正財運、偏財運特別忘，分別是狗、龍、牛、羊，有機會奪得大獎，屬這四種生肖的民眾，不妨買張彩券試試手氣。

命理師楊登嵙說，今天起至31日的這半個月內，正財運、偏財運特別旺的生肖前四名分別為是狗、龍、牛、羊，這四個生肖最有機會得到超級大獎金。

楊登嵙說，古人有云「小錢勤儉，大錢靠命」，超過數億元的彩券獎金一定要有「大錢命」，民眾不妨趁著財運特別旺的時候買彩券或刮刮樂，把握財神爺眷顧的機會，抱走億元頭獎，晉身億萬富翁

楊登嵙分享，另外在面相學上，財帛看鼻子，福氣看耳朵，鼻子稱為「財帛宮」鼻頭需有肉、圓潤，肥厚有光澤，不能外揚有朝天鼻，一般稱為「蒜頭鼻」或「蒜頭鼻」；耳朵部分，耳垂大、不外翻，較有福氣。平常動動鼻子、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。

威力彩在15日開獎，彩金5.7億元，不過已連續23槓，但二獎有一注中獎，彩金為3514萬元，下一期將在19日開獎，預計銷售金額會在1.35至1.45億元間，彩金將累積破6.1億元，預計又將掀起彩券熱。

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