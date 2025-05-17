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一串藝人被爆閃兵！「抗中保台」喊喊就好…哪些星座不想扛責總想逃？

聯合新聞網／ 澤誼老師
新北市警方偵辦藝人王大陸閃兵案，意外發現許多藝人也找上該集團涉嫌躲避兵役，而被抓包源頭王大陸近日則已依規定服兵役。本報資料照。
新北市警方偵辦藝人王大陸閃兵案，意外發現許多藝人也找上該集團涉嫌躲避兵役，而被抓包源頭王大陸近日則已依規定服兵役。本報資料照。

最近關於「藝人閃兵」的新聞引起熱議，很多人氣憤、也很多人無奈。但我們今天不談法律，也不點名誰該負責，而是想回頭問一個比較日常的問題：當一個人面對現實壓力、制度限制、或無法拒絕的責任時，他會怎麼反應？是咬牙硬撐，還是心裡先冒出一句「我有沒有辦法躲掉這件事？」

星座的角度來看，有些人天生就比較排斥「被綁住」的責任。不是沒擔當，而是他們的個性設定，讓他們對於「責任」這兩個字，總是反應比較大。今天，我們來聊聊那些「在面對責任時，最想逃掉」的五個星座。

雙魚座｜情緒先決，現實退後

雙魚常常讓人覺得柔軟、善良、願意配合，但這也讓他在面對壓力時，特別容易感到脆弱。他不是不想做，而是太容易把「要承擔」這件事內化成某種悲劇劇本。你叫他處理一件麻煩事，他腦中可能已經跑完了一整部災難片。然後就不小心說出：「我壓力太大，真的沒辦法。」雙魚的逃避，不是逃責任，是逃那種「會讓自己崩潰的畫面」。但現實是：責任這東西，本來就是一種嚴厲的挑戰。

射手座｜自由至上，討厭被抓去當乖寶寶

射手的核心動力來自探索、自由、自主，他不是懶惰，是抗拒被規範。一旦責任跟制度綁在一起，他就會啟動逃生裝置。你越說「這是應該的」、「大家都得做」，他越想說：「那掰掰我先走不送！」他也不是完全不負責，只是他負的是「自己定義的責任」。什麼時間該做什麼、對誰該負什麼，他有他自己的邏輯。但當社會對他有個統一標準時，他很可能選擇「退出這場規定」。

雙子座｜頭腦清楚，但行動總是跑走

雙子是典型的嘴比行動快型人格。腦子轉得快、會分析，也知道什麼時候該做什麼。但一遇到長期責任，或需要堅持、穩定的任務，他就會開始左顧右盼、拖延閃躲。雙子不是真的逃避，而是他太怕「決定錯了」，所以先不決定。他也會合理化逃避：「我還在觀察」、「我要思考其他選項」⋯但從外面看，就會覺得：怎麼又沒出現？怎麼每次說得很有道理，但最後都沒做？

水瓶座｜責任不能亂扛，要先挑戰邏輯

水瓶不是不願負責，而是他必須先確認：這個責任值不值得負、合理不合理。他很難接受「這本來就是這樣」這種說法。你叫他做一件事，他會先拆解整個制度，再決定要不要參與。而很多「社會責任」的東西，剛好就是不容挑戰的。於是他就成了那個「看起來一直在抗拒」的人。水瓶的逃避，其實是一種理性判斷。他只是沒興趣盲從。所以他不是沒有責任感，而是他對責任的標準，比你還嚴格——嚴格到最後，他誰都不想理。

巨蟹座｜顧好自己人，其他我不想扛

巨蟹很願意照顧人、做出承諾，只要對方是他「認定的人」。但面對那種抽象、遙遠、制度性的責任時，他很可能選擇保守、甚至退縮。他的逃避其實來自焦慮。他對風險的預判值很高，會先計算：「萬一出事怎麼辦？」「要是我不能照顧家人怎麼辦？」一想到這些，他就很難往前走。巨蟹不是不想扛責任，他只是太怕「一旦扛下去，就會連累到更多人」。於是他選擇留在原地，把手邊的家人照顧好再說。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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