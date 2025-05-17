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21日「小滿」來了！趨吉避凶6禁忌一次看：別露肚臍、別吃隔夜飯

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為小滿示意圖。圖/ingimage
圖為小滿示意圖。圖/ingimage

5月21日(週三)就是節氣小滿，是一個充滿希望的節氣。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，當天太陽過黃經60度，此時稻榖逐漸成熟稱為小滿，小滿節氣後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重，因此小滿養生必先去溼，可多吃綠豆、冬瓜、薏仁與山藥。

▍小滿禁忌：

1.忌露肚臍：

小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍被涼風或者冷氣吹入，導致溼氣入體影響健康。

2.忌生冷飲料：

小滿天氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈與心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。

3.不要浪費米食：

小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足。

4.禁吃助溼食物：

小滿天禁吃助溼食物，如生蔥.生薑.生蒜.茄子.蝦.蟹，以免引發溼疹、風濕疹。

5.少熬夜：

小滿日，晝長夜短，氣溫逐漸升高，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞，若熬夜容易引發便秘，頭髮癢，喉嚨不適。

6.不要吃隔夜菜：

小滿天氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，因此隔夜菜容易滋養病菌，吃下後容易導致腸胃炎或腹瀉。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

吃米飯 小滿 節氣

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