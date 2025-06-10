拜月老條件要說多詳細？台北女找到真愛：神明要我住嘉義

個性好強不服輸、甚至有點固執的我，工作事業上看似順遂，但感情路上卻一直跌跌撞撞。

隨著年歲增長，看著身邊好友們陸續步入家庭、或有著穩定的另一半，移居嘉義單身獨居的我，心中不免思索著：「我也想能有個共同成長陪伴的對象，但真的不是件容易的事呀。」

曾聽說關於台南「府城四大月老」的靈驗事蹟，各有不同的「專業執掌」。

比如大觀音亭的「闊嘴月老」雙脣豐厚寬廣，能言善道說的一口好姻緣、大天后宮的「緣粉月老」促成有情人求得好歸宿、重慶寺「醋矸月老」擅長破鏡重圓求復合；而拄著枴杖站立的「祀典武廟」月老，相傳專司單身無對象者，更善於斬斷爛桃花。

身為好奇心強的雙子座，於是趁著某次台南訪友行程，也安排至台南武廟參拜。除了和契爸關聖帝君稟告移居南方事宜，也向「枴杖月老」報上姓名、生辰月日、與期待交往對象的理想條件。求得紅線、過了香爐，放在皮夾內隨身攜帶。

在沒有特殊預設立場下，返回嘉義後也持續埋頭工作中。在相隔不到一週，恰巧北上工作，順道拜訪好友夫妻檔位於大稻埕的工作室。

或許神明之間真的有Line群組！？

或許契爸關聖帝君和拐杖月老，有發訊息給大稻埕知名月老霞海城隍廟！？

那次在朋友引薦下，因緣際會認識了比我年長七歲、從事幕後舞台燈光音響技術的他。猶記得第一次約會，他讓我決定地點，我選擇了陪伴我多年春夏秋冬的北美館，也算是測試彼此間的興趣是否契合。當我看著展覽、思索著策展論述與呈現模式，而他則是觀察著投影機音響架設，及燈光投射位置。

第二次則換他約我去逛萬華，僅見他熟門熟路地穿梭廟宇間，從龍山寺、青山宮、到清水祖師廟，當我觀察廟宇建築樣式，拿起手機紀錄神像雕刻與剪粘交趾陶時，他則是滔滔述說每間宮廟故事，以及自己從小被外婆帶著，走逛廟宇的成長回憶。

個性南轅北轍的我們，一個熱情外放、擅長對外溝通協調與專案統籌企劃，另一個低調內斂、擅長各式工藝技術與現場作業執行。極度需要各自生活空間的兩人，有著截然不同的專長與觀點，卻有著雷同的價值觀，以及同樣對傳統宮廟文化的興趣。

從未想過再次邁入感情，甚至覺得有點麻煩的我，竟也這樣展開了長期兩地來回遠距離戀愛。兩人平常忙於各自的工作，只能安排彼此都方便的時間相聚。無論是驅車穿梭於從未到達過的羊腸小徑、嘗試在地樸實的街頭小吃，或是一同上傳統市場採買食材、參拜廟宇或追隨神明遶境⋯⋯原本習慣一個人行動的我，也開始熟悉旁邊有另一個人陪伴。

想起我跟他提及過，向神明們參拜的瑣事。他笑著說：「哪有人這麼囉嗦，和神明說那麼仔細的條件，連星座、工作、住哪裡都鉅細靡遺，契爸一定覺得你這位信女很多話。」

我總回答著：「我怕神明的資料庫太多，說清楚一點比較好搜尋，也不會找錯呀！」

沒想到在八年後的現在，兩個台北人選擇在嘉義，攜手共度下半生。

《神明要我住嘉義》。圖／大塊文化提供

如今，廟宇之於我，不僅是探索在地藝術文化的起點，是安穩平靜心靈的力量，更是我和先生約會的祕密基地。

許多朋友總好奇地問我說：

「你為什麼要搬到嘉義？」

「結束園區工作後，為什麼不回台北？」

我時常玩笑地答：「是神明要我在嘉義！」

謝謝廟宇，讓我認識許多不存在文獻書籍上的在地故事，帶我走入最道地深刻的民間精彩。關於嘉義，我還有很多任務還沒完成呢！

(本文摘錄自《神明要我住嘉義》，大塊文化出版，未經同意禁止轉載。)