《神明要我住嘉義》七年級台北女子南漂…宮廟全新打開方式

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大塊文化／ 文‧嘉義異鄉人
圖為拜拜求籤示意圖。圖／AI生成
圖為拜拜求籤示意圖。圖／AI生成

從小在水泥叢林般的永和成長，對於廟宇的記憶，大概是跟著母親穿梭裊裊香煙之間開始的。

有如街角守護神般的土地公，總是笑臉盈盈地喜愛食甜；典雅端莊的媽祖婆，身旁跟著兩名忠心隨從，一名張大雙眼望向遠方，另一名手靠耳旁遠聽四方。面臨重要大考前，以准考證參拜文昌帝君是必要，佩掛護身符搭配加持過的筆有如神助；當身體孱弱不順時，和保生大帝大道公說說話、給契爸關聖帝君摸摸頭，身心也跟著安定了許多。

隨著年歲日漸增長，更因為學習書畫創作與研讀美術史料，我與廟宇的關係，從拿香拜拜金紙的基本流程，轉化為探索街角民間博物館的精彩。

從建築組構樣態到剪黏交趾陶，從佛像雕刻姿態到門神壁面彩繪，從神衣配件帽飾到多種設計護身符，總讓我這個非專業的民俗研究者，在沒有壓力的狀態下，悠然自得地以自己的步調緩緩漫遊，猶如翻開一本永遠讀不完的書，繽紛多彩目不暇給。

自美術研究所畢業後，轉換了不同工作，大抵皆和當代藝術創作相關。參與公共藝術標案、辦理公共藝術節、藝術村國際交流與媒體公關，就是叛逆地不想順從父母期許，當個安安穩穩的國高中美術教師。曾經想像搬離永和嘗試不同工作領域，但沒想過移居「嘉義」參與文創園區經營，而當時政府更甚至以「傳統藝術創新中心」為目標定位。

猶記得搬離永和前夕，不善表達情感的爸媽，默默地協助打包基本家當，也帶著我逐一參拜，那些陪伴我成長近三十五年的廟宇們。依循著再熟悉不過的節奏流程：在案桌放置供品、點香後先向外拜天公、入廟拜主神也向左右兩側神明請安。僅聽見爸媽雙手合十口中默念著：「女兒孫育晴，出生於民國七十一年潤四月、家住永和成功路，即將一個人搬到嘉義工作，人生地不熟，懇請眾神保佑。」

我不禁天馬行空想著，如果神明之間有Line群組，應該會廣發群組訊息吧？

＠雲嘉南地區眾神好友：

「有位永和孫姓信女即將搬到嘉義，請祢們多多關照。」

《神明要我住嘉義》。圖／大塊文化提供
《神明要我住嘉義》。圖／大塊文化提供

為了讓自己快速與在地接軌，如同按了快轉鍵般，我減少了北上與家人朋友相聚的次數，工作業務排滿密集不斷的會議拜訪，逐步熟悉嘉義新環境、也建立人際交流網絡。

相較於過往休假時間，前往美術館博物館看展覽、逛文青店家新創品牌、整天泡戲院追影展，如今生活在自然農作豐沛、傳統宗廟儀式祭典常存的雲嘉南平原，逛市場走宮廟則為日常，在樸實美食滋潤脾胃的同時，裊裊香煙與祈福誦唸，更是穩定心靈的解方。

不確定雲嘉南眾神們，是否真的有收到訊息？

(本文摘錄自《神明要我住嘉義》，大塊文化出版，未經同意禁止轉載。)

金紙 神明 文昌帝君 拜拜 土地公 嘉義

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