今夏3星座旺翻了！ 射手快去玩、獅子桃花開、他「花越多賺越多」

夏天到了，三@@@星座運勢@@@將變超旺！星座專家艾菲爾在節目「命運好好玩」公開2025年夏天運氣超旺的星座以及做什麼可以更加分，請參考太陽星座與上升星座。

第三名 射手座／出行順遂 收穫滿滿

射手座今年運勢非常好，特別是出差旅行，艾菲爾建議比起投資今年也可以選擇旅遊，旅行中有可能獲得超過物質的收穫，建議射手可以開始安排暑假來一場旅行。

另外，2025年不少地震等天災人禍大預言，讓人對旅遊地點有顧忌，艾菲爾建議，如果這個夏天想為自己安排一場靈性的旅行，可以選擇「沒有去過的地方」，或是選擇接近森林、沙漠、高山、湖泊，聖地也是絕佳場所，這樣安排或許不像熱門景點一樣有趣，旅行中卻能讓心靈更加富足。

第二名 獅子座／魅力爆棚 貴人相助

今年夏天，提醒獅子務必把握人際關係與桃花運，要旅行的話，更別忘記約好心愛的人，另外也不要錯過朋友邀請你到家裡做客，或是要你到國外拜訪的機會。

第一名 金牛座／財運流動 越花越賺

今年夏天運勢最火的就是金牛座，不管是正財或是偏財都有所成，建議財富到手，不要死存錢，要轉換財運能量。舉例來說，也就是賺到5百塊就去吃個小美食、5千塊吃頓大餐、5萬塊就安排一場小旅行，讓幸運的能量更為圓滿。

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