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今天「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

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今夏3星座旺翻了！ 射手快去玩、獅子桃花開、他「花越多賺越多」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為夏天玩水示意圖。圖／AI生成
圖為夏天玩水示意圖。圖／AI生成

夏天到了，三@@@星座運勢@@@將變超旺！星座專家艾菲爾在節目「命運好好玩」公開2025年夏天運氣超旺的星座以及做什麼可以更加分，請參考太陽星座與上升星座。

第三名 射手座／出行順遂 收穫滿滿

射手座今年運勢非常好，特別是出差旅行，艾菲爾建議比起投資今年也可以選擇旅遊，旅行中有可能獲得超過物質的收穫，建議射手可以開始安排暑假來一場旅行。

另外，2025年不少地震等天災人禍大預言，讓人對旅遊地點有顧忌，艾菲爾建議，如果這個夏天想為自己安排一場靈性的旅行，可以選擇「沒有去過的地方」，或是選擇接近森林、沙漠、高山、湖泊，聖地也是絕佳場所，這樣安排或許不像熱門景點一樣有趣，旅行中卻能讓心靈更加富足。

第二名 獅子座／魅力爆棚 貴人相助

今年夏天，提醒獅子務必把握人際關係與桃花運，要旅行的話，更別忘記約好心愛的人，另外也不要錯過朋友邀請你到家裡做客，或是要你到國外拜訪的機會。

第一名 金牛座／財運流動 越花越賺

今年夏天運勢最火的就是金牛座，不管是正財或是偏財都有所成，建議財富到手，不要死存錢，要轉換財運能量。舉例來說，也就是賺到5百塊就去吃個小美食、5千塊吃頓大餐、5萬塊就安排一場小旅行，讓幸運的能量更為圓滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 星座

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今天「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

二十四節氣中的「小滿」代表農作物開始成熟，稻穗逐漸飽滿，今年的小滿在陽曆5月21日凌晨2時54分23秒交節氣。古人認為小滿是最好的狀況，因問大滿就有災禍降臨，不要太貪心，小滿就足夠了。命理專家柯柏成分享小滿時的「開運」方法，提醒民眾屬馬、猴的人要把握好機會，不僅能事業順利，更會有愛情降臨。

今天迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

在紫微斗數中，將軍星是一顆帶有行動力與主導氣場的吉星，有開拓戰場、衝刺事業的意味。但將軍星也有陰暗面，代表過於強勢、獨斷或容易衝動行事。5月21日就是節氣小滿，紫微斗數專家姚本軍老師臉書分享，小滿過後，「將軍星」能量旺盛，有四個生肖特別受到影響，充滿戰力。

21日「小滿」來了！趨吉避凶6禁忌一次看：別露肚臍、別吃隔夜飯

5月21日(週三)就是節氣小滿，是一個充滿希望的節氣。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，當天太陽過黃經60度，此時稻榖逐漸成熟稱為小滿，小滿節氣後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重，因此小滿養生必先去溼，可多吃綠豆、冬瓜、薏仁與山藥。

每日星座運勢／獅子事情的輕重緩急 把握恰到好處

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