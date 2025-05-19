本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大膽出手」：財庫能大賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要全力以赴，必能有升職加薪的機會，有人則是大膽出手，就能讓財庫大賺一筆，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬蛇

許多人都期望以錢滾錢，將金錢的力量發揮到極大值，如果你是專門在幫人做投資理財的理財專員，本周會有一些很不錯的機會產生，在這段時間裡，將有機會遇見許多過路客，或許只是小額投資，但你可要好好的幫助他們，藉以取得信任度，未來他們就會投入大筆資金，讓你的業績一飛衝天。

第四名：血型O型+生肖屬羊

公務員的工作看似穩定，但其實裡面也充滿著許多不為人知的辛酸，如果你是公務員，對於目前的工作有些疲倦，在本周將有新的契機出現，這段時間裡，長官可能會交付新的工作任務，你可要好好把握，全力以赴，只要有亮眼的表現，考績絕對高人一等，必能有升職加薪的機會。

第三名：血型A型+生肖屬兔

隨著時代進步，審美的觀念也在不斷的前進中，如果你是美容相關，特別是美甲師，本周的運勢很不錯，在這段時間裡，將會有許多客人前來光顧，他們的要求很多，但是卻很敢花錢，你只要依據需求，拿出專業進行，就能讓自己的生意量持續上升，收下一群死忠客戶，同時也讓財源滾滾而來。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

交通發達，不僅縮短人與人之間的距離，也讓物流業快速的蓬勃發展，如果你是貨運人員，本周會是忙碌的一周，在這段時間裡，貨運量相當龐大，許多貨物正急著等待處理，你可以拿出勤奮努力的態度，多跑幾趟，多運送些貨物，就能讓你在短時間內，賺進一筆可觀的財富。

第一名：血型AB型+生肖屬雞

所謂三年不開張，開張吃三年，古董生意的交易量或許並不頻繁，但是每每大件一出手，就有相當可觀的收益，如果你是古董商，本周可要睜大眼睛看清楚，在這段時間裡，將會有稀有物件出現眼前，請你不要遲疑，大膽出手，日後定能賣出好價錢，讓你的財庫大賺一筆。

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