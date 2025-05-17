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不能躺平！驛馬年「三生肖X出生月分」越動越旺…財富在遠方

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家提醒三生肖驛馬年旺財運，務必把握機會。 示意圖／ingimage
命理專家提醒三生肖驛馬年旺財運，務必把握機會。 示意圖／ingimage

千萬別退縮，這些生肖動起來，財運滾滾來。命理專家廖翊樺在節目「命運好好玩」指出，2025是驛馬年，驛馬星越跑越旺，三個生肖跑起來就能發大財！

1.屬兔 農曆六月生

祿馬奔馳、動中得利

如果生活總覺得卡卡的，切忌滯留在這樣的狀態不斷思考該怎麼辦，建議離開並放下一切，開始尋找未知的可能性或是去往遠方思考。如果工作遇到無法推展的處境，不妨出去走走看看別人的展覽、參考別人的新商品，模仿、學習甚至是創業都可以嘗試，廖翊樺強調「只要動就會看到金錢進來」。

2.屬豬 農曆二月生

轉進遇貴、越動越旺

生肖豬雖然今年沖太歲，許多人認為要守成，不過如果是農曆二月出生一定要動起來！廖翊樺表示許多人認爲犯太歲不要亂動，保守為佳，事實上別人的危機卻是你的轉機，以股市為例「逢低進場、逢低收納、逢低加碼」。

如果遇到工作外派、外調等升遷機會，千萬不要因為今年太歲而不動，機會來了要好好抓住，任何變動起初當然多會辛苦，然而辛苦後就能看到成果，外派時也有機會遇到貴人。如果有海外學習的機會也務必把握，只要遇上貴人就能越跑越好，財富越滾越大！

3.屬羊 農曆三月生

遠行有益、財庫沖開

廖翊樺提醒該動的時候千萬別龜縮，可能會因為一時保守錯失賺錢良機，今年或許有人會要求你離開家或是做其他事情，務必把握「外出工作、遠距配合、海外駐點或是代理」等機會，也許財庫就此打開，財富源源不絕。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

安太歲 生肖 財運

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