不甘心！「3星座」分手後會報復...天蠍長線布局、他暗中搞鬼

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聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網分享3個分手後會報復的星座。圖/AI生成
搜狐網分享3個分手後會報復的星座。圖/AI生成

經歷分手的傷痛後，有些星座的人並不會瀟灑離去，而是會採取報復手段。搜狐網分享3個分手後會報復的星座，提醒民眾要小小他人的報復手段，保護好自己的安全。

▍巨蟹座／小動作多 不斷提過去

巨蟹座既溫柔又敏感，在感情中會小心地保護另一半，全心全意付出，把他人當作自己的全世界，但當分手後，他們內心會感到非常痛苦，可能會透過小動作表達遺憾，例如與共同朋友提及曾經的美好、製造微妙的氛圍，讓對方感到失去的遺憾，這些手段並無惡意，只是想讓對方體會到自己的心境。

▍天蠍座／長線布局 致命一擊

天蠍座對待愛情非常熱烈，跟燃燒的火焰一樣，如果遭遇背叛，會暗中偷偷策畫，等待時機給予對方報復，可能在工作上設局，讓對方功虧一簣，又或是在社交場合當場揭開對方的傷痕，使人無法接受。

▍水瓶座／手段驚人 暗中搞鬼

水瓶座是很有想法的星座，分手後，會採取意想不到的手段報復，可能會利用自己的聰明才智或人脈，打亂對方的生活節奏，例如在對方的工作中給予假信息，又或是對方在新戀情中偷偷搞鬼，水瓶座採用這些報復手段，只是想告訴對方不應該辜負自己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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