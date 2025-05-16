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下半年事業撥雲見日！雙魚見轉機、天秤別躺平、第一名努力定有回報

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾指出三星座下半年事業撥雲見日。 示意圖／ingimage
星座專家艾菲爾指出三星座下半年事業撥雲見日。 示意圖／ingimage

2025幾乎過了一半，下半年這些星座事業將迎來轉機！星座專家艾菲爾在節目「命運好好玩」點名，三個星座事業將撥雲見日，建議參考太陽星座、上升星座。

Top3 雙魚座／告別低谷 再創巔峰

上半年雙魚或許經歷了非常壓抑的時期，過去壓在胸口或是路途中的重大石頭已經被移開，小人也散去，接下來清晰明確的目標將出現，揮別過去的低谷再創高峰。如果過去的你沒有熱情或是積極的能量，接下來會重新獲得充電機會，務必把握！

Top2 天秤座／不要躺平 貴人引路

上半年的天秤或許在努力的目標上感到疲倦，或是認為大環境景氣差。艾菲爾提醒「千萬不要躺平」，下半年曙光出現，天秤運氣或是能量越差時更應該積極的去面對自己的未來，把握機會注意身邊的貴人、引路人就有機會看見曙光。

Top1 巨蟹座／堅持下去 必有收穫

巨蟹在過去幾年運勢中不好也不壞，今年下半年務必把握機會，過去的努力不會白費，只要努力堅持，事業的未來路將越來越清晰，已經快要抵達夢想的時刻。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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