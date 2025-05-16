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健康又長壽！3生肖晚年好命有福氣...鼠有活力、他心態年輕天天開心

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為老人運動示意圖。圖/AI生成
圖為老人運動示意圖。圖/AI生成

面對逐漸增長的年紀，許多人都期望晚年健康又長壽、福氣滿滿。搜狐網分享3個晚年命最好的生肖，讓我們看看他們長壽健康的秘訣吧！

▍生肖鼠／靈活應對 重視健康

屬鼠的人聰明靈活，並且具有強大的適應力，可以在不同環境中靈活變化，且能夠抓住機會，面對挑戰也能保持樂觀和旺盛的精力，享受屬於自己的生活，他們更重視健康，透過飲食和健身照顧自己，因此晚年時通常既健康又長壽。

▍生肖龍／領袖氣質 受人尊敬

屬龍的人有著強大的領袖氣質，自信果斷的特質，能夠帶領身邊的人邁向成功，因此到了老年時，他們往往會受到家人、朋友的尊敬，並且他們重視內心平靜，能夠在晚年時找到真正的幸福，從而獲得滿足。

▍生肖猴／年輕心態 充實快樂

生肖猴同樣擁有聰明機智的特質，更具有豐富的創造力和想像力，很輕易就能解開問題，晚年後，往往能保持年輕的心態，盡情享受生活，並很能平衡工作與生活、與家人相處也很和諧，獲得充實快樂的生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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