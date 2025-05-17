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下周「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家柯柏成分享小滿時的「開運」方法。示意圖／ingimage
命理專家柯柏成分享小滿時的「開運」方法。示意圖／ingimage

二十四節氣中的「小滿」代表農作物開始成熟，稻穗逐漸飽滿，今年的小滿在陽曆5月21日凌晨2時54分23秒交節氣。古人認為小滿是最好的狀況，因問大滿就有災禍降臨，不要太貪心，小滿就足夠了。命理專家柯柏成分享小滿時的「開運」方法，提醒民眾屬馬、猴的人要把握好機會，不僅能事業順利，更會有愛情降臨。

命理專家柯柏成在臉書發文，表示二十四節氣中的小滿是一個充滿希望的節氣，代表「麥粒漸滿未熟，江河將滿未溢」的理想狀況，在這個節日，可以嘗試早上起床時在手掌心上寫一個「財」字，隨後默念昕中的願望，可增加財運；晚上睡前寫「寶」字，能夠鎖住一天的收穫；如果要考試可寫「文」、「昌」兩字、身體不適可寫「健」、「康」；求姻緣則寫「愛」、「情」兩字。

柯柏成指出，不可一次寫太多字，因為節氣就是代表「小滿」，不行太貪心，否則願望就會失焦，建議許一個希望實現的願望就好。

柯柏更表示，在小滿時，屬馬和猴的人要好好把握，馬會事業大吉，能夠明顯感覺每件事都很順利，以前處理不了的難題，會出現貴人相助，也會有很久沒聯絡的朋友或同學相約聚會，要維持好彼此的交情，對方也可能成為你的貴人。

柯柏透露，屬猴的人在小滿時會有愛情喜神降臨，如果有伴侶，兩人在相處中會出現昕的感動，製造浪漫甜蜜的回憶，單身者則要抓住這次機會，在全年最好運的時刻相親的成功率也會特別高。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小滿 生肖運勢 節氣 開運

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