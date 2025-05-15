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3星座天生不懼鬼神？雙子熱愛冒險、水瓶更信科學、冠軍是他超大膽

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾指出有三個星座不懼鬼神。 示意圖／ingimage
星座專家艾菲爾指出有三個星座不懼鬼神。 示意圖／ingimage

許多人對未知的事物充滿恐懼，不過也有不少人無所畏懼，喜歡探索。星座專家艾菲爾在節目「命運好好玩」指出，有三個星座天生不懼鬼神，對於神秘學與靈界空間其實很感興趣，也不會對這些事物感到壓力，建議參考太陽星座、上升星座。

第三名 ／ 雙子座

好奇探幽、膽大心細

越是多人勸阻不要去的地方，雙子座越容易對嗤之以鼻，認為只是江湖傳說或是社會都市傳說。大家害怕的地方總能吸引他們前往探幽，只為求證，雙子座希望能讓每件事情都用科學或是有根據的說法來解釋。比起對未知抱持恐懼，他們更喜歡聽故事，並且帶著膽大心細的特徵探險。

第二名 ／ 水瓶座

理智過人、破除迷信

機智的水瓶座雖然不懼鬼神但敬重神靈，許多網紅喜歡在自己的節目標榜「勇闖」並到各個地方探險，希望以親身科學的方式破除大家的一些迷信或恐懼，水瓶座亦是如此，膽大細心的個性，讓水瓶座不像其他人擔心招來麻煩，對鬼神議題非常避諱，叛逆反骨的水瓶座具備冒險精神，總會去嘗試。

第一名 ／ 射手座

一身正氣、無懼陰霾

射手座非常樂觀活潑，充滿正能量的他們，即使聽到恐怖傳說或幽暗話題，仍然能夠以開心、幽默的光明心態看待，面對恐怖情節與信息也不會感到害怕。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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