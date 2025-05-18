殺破狼週運勢／3星座偏財運佳「中獎率高」 射手與曖昧對象甜蜜

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星脫離不良相位的影響，遠離一些掌控慾過強的人，會覺得少了很多的麻煩。此時會把人際關係的範圍濃縮，只和比較親近的人維持關係。

感情運方面，本週金星與海王星依然齊聚在命宮，即便有時會因為一點小事吵架，但床頭吵床尾和，對方願意忍受你的壞脾氣，會覺得這樣的伴侶難能可貴，大部分相處的狀況都很甜蜜。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星，受到娛樂宮位的火星影響，會把錢花在談戀愛、看演唱會、手遊課金、吃喝玩樂...等這類的事物上，到了月底會發現帳戶的存款已經見底了。

交通運方面，在交通宮位的木星受到土星影響，買了新的交通工具，出去常常被刮傷，甚至受到衝撞，覺得很心疼，這段時間當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高，需注意交通規則與安全。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，上司暫時出差或休假，這段時間心裡壓力減輕許多。自己創業的金牛座，業績暫時穩定下來，會覺得有自己的小事業很愉快。

感情運方面，金星與海王星尚齊聚在心靈宮位，暗戀的人會猜中你的心事，覺得又驚又喜。單身的金牛座，最近經常與某個人聊天，他總能給你一些新的觀點，開始對這個人產生好感。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到命宮的水星影響，和親人相處不良，經常上演火爆的衝突，家庭氣氛很差。這段時間注意電器、爐火的使用，並要當心門戶安全，避免宵小侵入。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到土星影響，雖然生活費用餘裕，但心裡總會覺得錢不夠用。某些金牛座則是對於花錢這件事會產生一種罪惡感，認為過得太奢侈未來會不幸。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星與海王星齊聚人際關係宮位，會交到許多重視心靈成長的朋友，願意彼此分享經歷，可以從他人的經驗中學習到做人處事的原則。某些雙子座會收到令你驚喜的禮物，週遭許多朋友都十分愛護自己。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會想獨自一人去旅行，享受自由遨遊世界的感覺。沒有旅行計劃的雙子座，會有許多機會與海外人士接觸，交流不同國家的文化差異。

本週須注意的部分

工作運方面，土星週末進入人際關係宮位，會在此時決定辭職或轉職，讓自己休息一段時間，或是到新的領域發展。某些雙子座則是會轉換職務，到另一個單位工作。

交通運方面，交通宮位的火星受到水星影響，依然要當心與人發生行車糾紛，或是被開罰單，即便是走路或通勤，也會遇到冒失的司機，造成你受傷，這段時間需特別小心交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星與海王星齊聚志業宮位，週末土星亦會進入志業宮位，將會承接一個責任重大的職務，待遇以及人脈會拓展，但壓力也會比較大。沒有職務變動的巨蟹座，有別的公司想挖角你，目前正慎重考慮中。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，週日記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的巨蟹座，目前的標的回升到一個不錯的價位，會想在此時出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到在金錢宮位的火星影響，買東西會與銷售人員發生糾紛，花錢受氣。某些巨蟹座會被朋友凹請客吃飯，或是被人借貸金錢，討不回來，覺得週遭都是些酒肉朋友。

學業運方面，土星週末會離開學業宮位，受到木星影響，目前的論文雖然完成了，但有許多不相干的人要一起掛名，覺得很不爽。某些巨蟹座則是發現學校有太多骯髒的潛規則，自己要選擇同流合污，或是切割，都感到兩面難為。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星脫離不良相位的影響，經過許多風風雨雨，兩人還是彼此信任，情感比過去更加堅定。單身的獅子座，寧願單身，也不願隨意挑個爛桃花浪費青春。

工作運方面，太陽、天王星、水星齊聚在志業宮位，處理許多事務乾淨利落，並且有效率地將許多問題與工作量都解決了，在職場表現受到上司肯定，但也會是十分忙碌的一週。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在財務宮位的土星影響，與人的財務糾紛一直得不到解決，就算尋求司法協助，還是無法釐清問題，感到委屈卻無處可發洩。

健康運方面，在命宮的火星受到志業宮位的水星影響，工作嚴重過勞，身體有些不適的現象浮現。火氣較大，常常有嘴破、長痘痘的徵狀。這段時間需特別注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，並要注意人身安全。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，海王星與金星齊聚財務宮位，土星亦會在週日進入財務宮位，偏財運還不錯，記得對發票，中獎機率頗高。有投資習慣的處女座，標的好不容易漲回來，對投資市場沒信心，會選擇適當的時機獲利了結，並更謹慎投資。

遠行運方面，天王星、太陽、水星齊聚遠行宮位，會趁著短暫的休假快閃某個海外城市，除了散散心，旅遊觀光外，會很有效率地購買許多當地才有的生活用品，並辦妥很多事情。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星週日離開感情宮位，會因為一些事件，徹底從感傷的關係中走出，本週會作出關鍵的抉擇。但面對過去快樂的種種，心中還是隱隱作痛。

工作運方面，在志業宮位的木星受到夥伴宮位的土星影響，職場內部的人事糾紛，造成大量的離職潮，雖然討厭的同事也在此時辭掉工作，但你也會對於職場的未來感到不安。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，天王星、太陽、水星齊聚財務宮位，偏財運頗佳，會收到電子載具中獎的消息，手上若有紙本發票，記得對獎。有投資習慣的天秤座，多做一些功課，才會在最佳的時機獲利了結。

感情運方面，金星、海王星齊聚感情宮位，目前情感還在蜜月期，兩人生活甜蜜蜜。然而土星週日會開始進入感情宮位，總覺得眼前的美好是海市蜃樓，隱約有著不安的預感。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到水星影響，網購買到不是自己預期的東西，卻無法退貨，引發糾紛。某些天秤座常常幫他人先墊一些資金，卻一直被拖欠不還，會覺得有些人老是佔自己便宜。

工作運方面，土星本週尚停留在工作宮位，對於目前的工作已經提出請辭，再忍耐一週就能逃離有毒的職場，然而在離職的前夕，依然沒有得到任何尊重。沒有離職打算的天秤座，快要結束一個麻煩的任務，但要收尾的事很麻煩。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，木星持續在金錢宮位行進，偏財運佳，記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的天蠍座，由於木星受到土星影響，投資任何標的，見好就收，有賺就好，免得因為市場不穩定，又被套牢。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星，受到在夥伴宮位的水星影響，每天工作量堆積如山，某些人不但不幫忙，還只會出張嘴徒增工作困擾，會被惹毛，與上司或同事吵架。

感情運方面，在感情宮位的水星受到在志業宮位的木星影響，因為工作忙碌，與情感對象已經很久沒見面，感到寂寞。某些天蠍座則是與情感對象合作一件事情，雙方有些歧見，發生口角。

健康運方面，金星、海王星齊聚健康宮位，土星則會在週日進入健康宮位，感冒已經很久了還不見好轉，也因此常常睡不好，當心因此轉為慢性疾病，難以痊癒，不管多忙錄，生病了就該乖乖去看醫生。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星與海王星齊聚戀愛宮位，與曖昧對象關係甜蜜，有進一步的發展空間，但由於海王星受到伴侶宮位的木星影響，某些射手座並不想失去自由，只想享受目前若有似無的情愫就好。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星脫離不良相位的影響，會想一個人獨自到想朝聖的地方遊覽，品嚐孤獨的自由。某些射手座會選擇較為有挑戰性的旅行方式，像是攀登難度較高的山嶽，或是挑戰徒步或騎行環島。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、天王星、水星齊聚工作宮位，水星受到海外宮位的火星影響，會需要到生活機能較差的國家出差，或是要與海外客戶斡旋合約，還有一堆職場上的突發狀況要解決，會覺得分身乏術。

健康運方面，太陽、天王星、水星齊聚健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道發炎，有些內分泌、免疫系統方面的疾病徵狀已經浮現，最好盡快就醫，控制下來為佳。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，太陽、天王星、水星齊聚在戀愛宮位，與喜歡的人有許多相處的時間，交流有趣的事情。然而水星受到在慾望宮位的火星影響，親密關係有些缺乏，會覺得與情感對象比較像是朋友，不像情侶。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到在溝通宮位的土星影響，在工作領域受到流言蜚語攻擊，覺得自己很冤枉。某些摩羯座和上司或是同事溝通不良，有些事物直接跳過你執行，感覺不受尊重。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，但是在財務宮位的火星受到水星影響，如果好好把每個月的薪資存起來，其實可存下很大一筆資金。但千萬不要投資，目前容易被假消息欺騙，造成你負債累累。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易嘴破、或是長痘痘。這段時間身體某些器官突然發炎，大小病痛不斷，需特別注意人身安全與身體健康。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運方面，金星與海王星齊聚旅遊宮位，會選擇搭乘郵輪渡假，或是入住渡假型旅店，享受高級的設施與服務，並關掉手機，好好放空，轉移一成不變的生活狀態，可獲得充分的休息。

工作運方面，金星與海王星齊聚在面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知，還是學生的水瓶座，猜題十分準確，即便沒有特別準備，各科也可及格，成績令你滿意。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星受到土星與海王星影響，目前的戀情尚未明朗化，雖然很愉快，但總覺得對方有什麼事在隱瞞自己。感情穩定的水瓶座，懷孕機率大，或是已經生產，但對於小生命的到來，感到沒來由的憂鬱。

家宅運方面，太陽、天王星、水星齊聚家宅宮位，水星受到火星影響，居住空間常被噪音影響，無法好好休息。某些水瓶座與親人之間發生口角，家庭氣氛不太和諧。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，海王星與金星齊聚金錢宮位，這段時間都不缺錢花用，生活富裕，還有一些閒錢買些小廢物，或是新衣服、鞋子，常常逛街，吃些昂貴的美食，會覺得自己很幸福。

旅遊運方面，太陽、天王星、水星齊聚旅遊宮位，利用短暫的假期，到郊外走走，入住有特色的民宿，或是去參觀天文台、觀光工廠......等這類知性的旅遊方式，可以讓思緒平靜、理性一些。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在工作宮位行進，受到水星影響，常常浪費太多時間在開會，與上司、同事溝通一些問題，工作量一直無法消化，常常需要加班，覺得過勞。

健康運方面，火星在健康宮位行進，工作嚴重過勞，火氣也比較大，容易嘴破、長痘痘，這段時間依然要特別當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，並小心罹患急性疾病，嚴重的話，甚至需要動手術治療。

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