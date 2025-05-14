四生肖5月底運勢飆升！屬鼠可望遇好前輩 幫避職場地雷
5月時序已進入一半，命理專欄《運勢女王》指出，四大生肖月底前運勢飆升，包括屬鼠、龍、猴、豬的朋友，有望在貴人加持下，迎來職場上的突破。
生肖鼠
生肖鼠的人反應敏捷、善於溝通，5月底將遇到一位資深前輩的指導，在對方的幫助下，屬鼠者能避開職場陷阱，並且提出的新點子容易得到上司認可，進而帶來更多發光機會。
生肖龍
生肖龍的自信感與野心，將吸引貴人注意，尤其在商務活動中，可能結識有影響力的合作夥伴。這些貴人不僅提供業務資源，還在工作中給予充分信任，助力屬龍者能夠帶領團隊、取得優異成績。
生肖猴
生肖猴性格開朗，在人際關係上頗有優勢，5月底有望通過朋友介紹，參與重要項目，並結識志同道合的夥伴，最後不僅能獲得豐厚回報，還能提高職場知名度。
生肖豬
生肖豬真誠待人，事業運在5月底飆升。儘管面臨挑戰，但貴人將出現，協助他們解決問題，並可能帶來額外的收入，改善生活品質。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言