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感情慢熱、自我保護太強？單身率最高星座Top5 第一名不意外

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／pakutaso
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在城市的人海中，有五種性格的人最難與人心靈契合。他們追求自由或完美，重視個人空間與長期價值，不輕易展現真情。在寂寞裡自省，唯有真正共鳴堅守彼此承諾，在靜謐中尋找信任與理解，尊重彼此獨立，才能相伴終生。

TOP 5：摩羯座

摩羯座的人天性務實理性，重視事業與長期目標，習慣把大部分時間投入工作和規劃，很少主動參與社交活動。面對感情，他們常以「是否有助於未來發展」為標準，若無足夠的安全感和長期保障，就會保持距離。再者，摩羯座內心較為保守，不善於用言語表達情感，初期難以迅速打開心扉；對伴侶的要求也相當嚴格，期望找到價值觀相近、目標一致的人。這些特質讓他們在人際和戀愛上顯得拘謹又慢熱，需要更多時間和精力才能建立信任，因此很可能時常單身

TOP 4：天蠍座

天蠍座的人性格深沉神秘，敏銳洞察卻難以信任他人。他們對情感投入要求極高，一旦開啟就要百分之百的真誠與忠誠，否則會封閉心門。再加上他們喜歡掌控關係的節奏，不願過度依賴，反而選擇冷靜觀察，讓人難以捉摸真實想法。生活中，他們常將成長與目標置於首位，將感情放在次要位置。這種不輕易示弱的態度，使得潛在伴侶在接近時常遭遇測試與挑戰，不少人因而退卻。最終，天蠍座用深度與專注換來安全感，卻也導致單身率居高不下。

TOP 3：射手座

射手座的人天性熱愛自由，把人生當作探險旅程，常常隨性而動、不喜歡受到束縛。在感情中，他們更怕承諾與責任，深怕失去自主空間，寧願獨自奔馳，也不願被感情框住。再加上射手座喜新厭舊，熱情如曇花一現，今天興致盎然，明日便可能興趣全無，讓伴侶無所適從。若遇到無法共同追求夢想或對未來展望不同的人，射手往往選擇潛心探險或投入新關係，最終有很高機率單身。唯有尊重他們的自由、與他們並肩冒險的人，才有機會融入射手的世界，改寫他們的單身命運。

TOP 2：處女座

處女座的人天生追求完美，對細節和標準異常敏銳。他們在選擇另一半時，用嚴格篩選機制，從言行、價值觀、生活習慣到未來規劃都要層層審核，才肯放下戒心。這使大多數人難以達標，使處女座常常單身。同時，他們較為內向，不善於直接表達愛意，習慣先觀察再行動，過度分析易錯失機會。若無充分信任或安全感，他們寧可一人獨處，也不願輕易妥協。只有對方真正理解並尊重他們的細膩與原則後，處女座才敢敞開心扉，願意開始一段關係。

TOP 1：水瓶座

水瓶座的人重視獨立與個人空間，思想跳脫、不按牌理出牌，常讓人捉摸不透。他們喜歡探索新知、追求自我成長，感情對他們來說只是生活的一部分，不會特別優先安排。再加上水瓶座習慣用理性看待感情，對過於黏膩或情緒化的關係會感到壓力，寧可保持距離也不願被束縛。他們表面看起來隨和親切，但內心其實有著深層的保留，並不輕易進入親密關係。若無法與他們在思想上產生共鳴或尊重自由，很難走進他們的世界，也就容易讓單身成為常態。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

單身 射手座 生活習慣 處女座 親密關係

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