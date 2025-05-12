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唐綺陽星座運勢週報：天秤事業更上一層樓 金牛感情桃花多卻挑剔

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報5/12-5/18】

星象影響：諸星在金牛、金火的影響、土星衝刺

本週諸星在金牛，大家對金錢、數字有感，評估努力和付出是否相對值得，天氣變化大要保重身體。金火都在火象星座，感情消息浮上檯面，陽性星座（牡羊、雙子、獅子、天秤、射手、水瓶）活耀度升高。土星在雙魚衝刺，眾人持續關注弱勢議題，挖掘受害事件真相。

12星座個別影響：

金牛：想偷懶躺平但很難實現；感情桃花多卻很挑剔

獅子：當收拾善後者很有發揮；感情從心靈補救開始

天蠍：太任性擺爛會浪費機會；感情要走出自我世界

雙魚：過度自我會窒礙而行；感情裡人際關係很重要

雙子：在團隊中擔任關鍵人物；感情多主動才有收穫

處女：擔任小幫手能如魚得水；感情中樂於當工具人

射手：前置作業中請多點耐心；感情建議別亂開玩笑

魔羯：拖延因素來自上頭情況；感情固執會缺失浪漫

牡羊：事情圓滿、有女性貴人；感情順利想穩定下來

巨蟹：心態做好調整會萬事順利；感情互補反而適合

天秤：事業拿回主導更上一層樓；感情魅力取決對方

水瓶：忍耐求全只為顧全大局；感情被家人催促緊盯

唐綺陽 土星 星座運勢 獅子

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