威力彩上看5.2億！4生肖有偏財運「財神正在等你」
威力彩連續21期頭獎槓龜，下一期將於母親節隔天，也就是12日(周一)開獎，頭獎獎金上看5.2億元。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有四個生肖有偏財運，快看看有你嗎。
Top4:屬蛇
屬蛇的人，下週財運亨通，很有偏財機會，若可以的話，也可多去人多的地方走走再去下注。
Top3:屬猴：
屬猴子的人，腦袋靈活，可以將過去幾期開獎的號碼，再拿出來組合一下，說不定財神就此靠近你。
Top2:屬狗：
屬狗的人，下週財運還不賴，若你想中獎，可以尋找百貨公司或者量販店裏，或者銀行旁邊的投注站小試手氣。
Top1:屬豬：
屬豬的人，下週很有口福與財氣，可以夜市邊或者想要去吃大餐附近的投注站，說不定財神與食神雙雙來找你。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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