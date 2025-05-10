威力彩上看5.2億！4生肖有偏財運「財神正在等你」

威力彩連續21期頭獎槓龜，下一期將於母親節隔天，也就是12日(周一)開獎，頭獎獎金上看5.2億元。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有四個生肖有偏財運，快看看有你嗎。

Top4:屬蛇

屬蛇的人，下週財運亨通，很有偏財機會，若可以的話，也可多去人多的地方走走再去下注。

Top3:屬猴：

屬猴子的人，腦袋靈活，可以將過去幾期開獎的號碼，再拿出來組合一下，說不定財神就此靠近你。

Top2:屬狗：

屬狗的人，下週財運還不賴，若你想中獎，可以尋找百貨公司或者量販店裏，或者銀行旁邊的投注站小試手氣。

Top1:屬豬：

屬豬的人，下週很有口福與財氣，可以夜市邊或者想要去吃大餐附近的投注站，說不定財神與食神雙雙來找你。

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