本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎來大豐收」：賺取滿滿鈔票

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持最佳狀態，就能讓財庫瞬間飽滿，有人則是辛勤努力，就能賺取滿滿的鈔票，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

圖／聯合新聞網製作

第五名：血型A型+生肖屬豬

如果你是時薪制的臨時工，工作需要排班，又常常不穩定，在本周這樣的狀況會有所改善，這段時間裡，有機會遇到很不錯的打工機會，薪資待遇不錯，而且需要長期進行，你可以從中好好努力，或許能夠得到青睞，讓臨時工作變成正式工作，替自己贏來一份較為穩定收入的好工作。

第四名：血型O型+生肖屬虎

美麗是許多人所嚮往的目標，青春永駐更是終極期望，如果你是保養品銷售員，本周可要打起精神，好好努力，在這段時間裡，能夠遇到許多有錢且肯花錢的客人，你可以多加介紹，提供最適合的產品建議，就能讓客人信任以及接受，願意花錢購買，讓你的收益直直往上衝。

第三名：血型AB型+生肖屬龍

如果你是開班授課的老師，無論是才藝類型還是學科類型，本周的知名度大開，在這段時間裡，會有很多學生透過介紹，想要來找你試聽，你可千萬別吝嗇，就讓學生們前來試聽，你只需要在課堂上保持最佳狀態，就能夠招生成功，除了提升學生數量外，更能收取大量學費，讓財庫瞬間飽滿。

第二名：血型B型+生肖屬雞

投資市場變化難測，常常瞬息萬變，難以掌握先機，如果你有在進行投資理財，特別是股票類型，本周將有好運降臨，在這段時間裡，特別能夠吸收到許多投資訊息，自己也可以多加研究，就有機會精準掌握動態，做出正確的選擇，在短時間內獲得很不錯的收益，讓荷包瞬間飽滿。

第一名：血型O型+生肖屬馬

深不可測的大海藏有許多財富和寶藏，如果你是漁業相關的工作者，特別是捕魚類型，本周將要有大豐收，在這段時間裡，你只需要辛勤努力，多出幾趟船，自然就能夠找到魚群，或是捕到高單價的漁獲，屆時就能滿載而歸，在魚市場上賺取滿滿的鈔票，讓存摺上再添一筆光彩。

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