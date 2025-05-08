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青龍星加持！三生肖財運大開 屬蛇掌握「專屬財富密碼」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生肖運勢看好示意圖。圖／AI生成
圖為生肖運勢看好示意圖。圖／AI生成

2025年乙巳年吉星到來，命理老師姚本軍昨（7日）在臉書指出紫微斗數中的「青龍星」將對三生肖帶來明顯的正向能量，屬牛、雞、蛇的朋友有望苦盡甘來，不只財運大開，還有望吃到人脈紅利。

姚本軍解釋，青龍星屬於吉星之一，象徵「努力後得來的好運」，並非天降橫財，而是過去累積與耕耘所開花結果的成果。這股力量不僅與金錢有關，更強調情緒、氣場與整體運勢的提升，呈現出一種「因果報酬」的節奏。

生肖牛

姚本軍指出，屬牛者將在2025年明顯感受到財運回升，特別是在收入穩定、人際合作方面將出現正向轉化，過去幾年的隱忍與努力，終於可能在今年化為具體的成果，建議屬牛者掌握契機、穩健推進，收穫不會辜負期待。

生肖雞

事業舞台有望迎來亮眼表現，不僅有升遷、分紅或收入提升的可能，更象徵長期努力終於被看見、被肯定。姚本軍提醒，成就來臨時切勿自滿，謙虛應對、維持初心，方能讓好運延續。

生肖蛇

新的一年在金錢管理與財務思維上將有所突破，不僅懂得精準配置資源，也可能開啟個人專屬的財富模式，青龍星能量讓屬蛇者在投資與資產運作上更為果斷靈巧，但也提醒應避免過度擴張，以免財氣反受影響。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 紫微斗數 財運

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