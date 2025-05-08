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自私又小氣！3星座男最愛「哭窮」...射手對自己超大方、他喜歡裝弱者

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網分享3個最喜歡「哭窮」的星座男。圖／AI生成
搜狐網分享3個最喜歡「哭窮」的星座男。圖／AI生成

某些星座的男人既沒有理財能力，又喜歡抱怨，此類人不宜深交，否則可能造成自身的損失。搜狐網分享3個最喜歡「哭窮」的星座男，因為自身的個性和錯誤的價值觀，容易造成身邊人的困擾。

▍雙魚座／假裝弱者 隱藏自私

雙魚座的男生情感雖然很豐富，看似善良，但其實內心隱藏著自私，喜歡將自己包裝成「弱者」的姿態，獲得他人同情，進而獲取幫助。雙魚男總是期望別人協助他，自己卻不努力改進生活。

▍巨蟹座／看似體貼 過於依賴

巨蟹座男生儘管看起來非常顧家、性格體貼，但在金錢上非常多心思，常用「哭窮」來推託責任，例如家庭聚會或朋友聚餐，總是會找各種理由當擋箭牌，不想出錢也不想擔責任，過於依賴他人付出。

▍射手座／肆意揮霍 博取同情

射手男上榜並不意外，他們對自由十分嚮往，導致不在乎揮霍金錢，總是「提前消費」，不去改進自己的金錢觀，把錢都花光了，再去哭窮來或博取同情，讓別人請客，我行我素，又自私又懶惰，讓人敬而遠之。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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