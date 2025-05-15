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高敏又易內耗！5星座總「笑著內傷」...天蠍冷漠以對、天秤太在乎他人看法

聯合新聞網／ 綜合報導
占星YouTuber安德魯的賤聲房分享五個星座容易內耗的星座。圖／AI生成
占星YouTuber安德魯的賤聲房分享五個星座容易內耗的星座。圖／AI生成

對於性格敏感的人，外界得吹草動都可能影響其內心。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座」笑著內傷！自己都想封鎖自己！這五個星座根本就是～內耗大王👑』，建議參考太陽、上升、月亮星座。

▍天蠍座／你不說我都知道 我不說你不懂

天蠍座內耗起來跟調查局一樣，可能只是語氣變了，他就會把你之前說過的話調出來檢查，表面裝無事，其實內心很害怕，也不太輕易說出內心的不適，當他內耗時，會非常冷淡，不是不想回，而是擔心太多，害怕失去。建議可以多跟他說「沒關係」、「有我在」，對天蠍座來說都是最好的解藥。

▍處女座／你不是要做到完美 只是怕你離開

處女座會煩惱數天之後的事，他碎碎念其實在擔心你的狀況，擔心你累、怕你不舒服，會把每一件事往心裡放，並告誡自己能做得更好，內耗時他會一直糾結言行的細節。建議面對處女座時，告訴他你其實不在意這些「細節」，就能讓他放下心裡的負擔。

▍雙魚座／我不是脆弱 而是怕別人不開心

雙魚座內心時常在演小劇場，一個小動作就會讓他想太多，甚至感到被冷落，一句話就能激起他的千層波瀾，他內耗時會不斷自責，建議要給他明確、穩定的安全感，告訴他「我一直都在」，就能讓他漸漸停止內耗。

▍巨蟹座／一句話懷疑三天 但還是選擇留下

巨蟹座的愛是保護型的，會把你照顧的無微不至，但也最怕被冷落，誤以為自己是多餘的，他內耗時會開始胡思亂想，懷疑一切，丹溪成為負擔。建議可以主動關心他，問他「今天過得怎麼樣」，讓巨蟹座感受到關愛、被重視。

▍天秤座／讓步不是沒意見 是我怕你不開心

天秤座非常在意他人感受，導致忘記自己也是有情緒的，內耗時同樣會開始自責，過於在乎別人看法。建議可以跟他說「沒關係，我來決定，如果你不想可以改」，會讓天秤座感受到被尊重，平息心理的內耗。

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