12星座「爛桃花」體質大公開...金牛老遇寄生蟲、牡羊愛上控制狂

在感情世界中，要找到真正合適的另一半並不容易，究竟什麼因素會導致遇到「爛桃花」呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『「星座」為什麼你總是遇到爛人？12星座爛桃花體質大公開❗️』，建議參考太陽星座和上升星座。

▍牡羊座／吸引愛很深 但控制你更深的人

牡羊座的愛像是熱烈的春雨，不怕愛錯人，怕的是沒人跟你一起衝，最好遇到一見鍾情的人，但也常常吸引到一開始裝成熟、穩重，後來常會操控你的人，溫柔的背後隱藏控制，會漸漸變成可憐的小綿羊。建議尋找願意和你一起衝，吵架時也會笑著跟你和好的人。

▍獅子座／吸引捧你上天 再讓你跌下來的人

獅子座看似高傲，其實只希望遇到懂得欣賞自身光芒的人，容易被把你當成全世界的人吸引，天天讚美你、崇拜你，一旦交出真心後，他又會覺得你不夠好，但其實你不是真的不好，而是他從來沒有真正欣賞你。建議找到能更欣賞你脆弱的人，而不只看到你身上的光環。

▍射手座／吸引想要自由 但只是想玩你的人

射手座希望找到能一起玩、一起瘋的伴侶，臉上的笑容經常吸引到同樣追求自由，心裡卻只有自己的人，你以為他想要的空間是尊重，其實對方在逃避，他的自由沒有責任，根本不想對你負責。建議懂得為愛保留，真正愛你的人不會消失。

▍金牛座／吸引把你當提款機 情感寄生蟲的人

金牛座在面對感情時希望慢慢來，腳踏實地，會為了對方默默做很多事，卻容易被當成最佳工具人，一開始對你很好，後來認為你的付出是理所當然，建議不該一直扮演救世主的角色，感情是互相成全的。

▍處女座／吸引想被你修好 卻不想改的人

處女座重視細節，但也因為愛得太細膩，容易吸引到一身毛病，又不想負責的人，他們會靠近你是因為你會幫忙收爛攤子，甜言蜜語之下從未想過改變，不是真的愛你。建議放下救人的慾望，你值得被呵護。

▍摩羯座／吸引只想搭順風車 懶得付出的人

摩羯座表面冷靜，內心火熱，只要認定感情就會花時間經營，容易吸引到嘴上說有夢想，實際上什麼都沒準備的對象，凡事都要依賴你。建議要分析欣賞與依附之間的區別，真正愛你的人不會只讓你一個人努力。

▍雙子座／吸引表面聊得來 實際不愛你的人

雙子座的感情通常從聊天建立，容易被很會聊天，但不願意付出真心的人吸引，他們只喜歡你帶來的快樂，並不是真正愛你。建議要分辨花言巧語，真正適合你的人並不是跟你聊得最好的人。

▍天秤座／吸引看似體貼 出事卻無法挺你的人

天秤座重視彼此的和諧與尊重，也因為善解人意，容易吸引到裝貼心的人，一開始會很關心你，但發生問題卻不站在你這邊。建議放下做好人的包袱，你值得公平的愛，真正適合的人不只嘴上說說，心裡也會很在乎你。

▍水瓶座／吸引假裝懂你 其實沒放你進心裡的人

水瓶座是用思想在談戀愛的，不喜歡太直接，而是喜歡曖昧又有默契的感覺，容易吸引到很會演，靈魂卻沒共鳴的人。建議不要輕易相信別人說「我懂你」，你值得被看見的地方不是你的獨特，而是你的全部。

▍巨蟹座／吸引需要情緒價值 很廢的情感依賴鬼

巨蟹座愛一個人，就會把自己變成他的避風港，卻容易吸引到一開始很需要你，後來什麼都要靠你的人，會讓你變成他的「情緒客服」，什麼都要依賴，建議學會保護自己，你值得一段自己也能安心撒嬌的感情。

▍天蠍座／吸引把你當挑戰 而非對象的愛情玩家

天蠍座的愛很深沉，容易過於投入感情，也容易吸引到把你當遊戲，把你當挑戰，卻不是真正喜歡你的人，對他們來說愛不是承諾，而是征服。建議別把冷靜當成保護殼，真正適合你的人不會被你的沉默嚇跑。

▍雙魚座／吸引愛演深情戲 卻不負責任的感情逃兵

雙魚座相信愛情，也願意為愛情盲目，卻容易吸引到一開始裝得超深情，其實很不負責任的人，特別會為你演戲，但你真正需要他時，卻永遠有事。建議收回對愛的浪漫劇本，真正愛你的人即使到了劇終，也會牽著你回家。

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