不爭不搶！超佛系3星座「追求平靜幸福」…處女在意秩序、他家人最重要

每個人對待生活的態度並不一樣，平淡的生活也是一種選擇。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享3個更樂意享受平靜的星座，並不是對生活沒追求，而是更願意接受平靜，請參考太陽、上升、月亮星座。

TOP3 處女座／井然有序 心安最重要

處女座雖然表面上對工作很有企圖心，但在生活中，他只是把工作當成生活一部分，生活不能混亂、要有確定感，維持生活的「秩序」是最重要的，只要能維持平定，心安理得後，才能追求更高的目標。

TOP2 巨蟹座／重視家庭 安全感優先

巨蟹座非常重視歸屬感，不管是工作賺錢還是家庭，他能抓到情感的連結，重視內心的平靜，認為與家人相處才是第一優先，在經歷風風雨雨後，他能找到內心的歸屬，更願意享受與家人的平靜生活。

TOP1 金牛座／穩定至上 日常即幸福

金牛座很需要規律的生活，要有確定的SOP，希望能夠穩穩地前進，不是不想要創新，而是要「腳踏實地」對待生活，如果生活上沒有慢慢累積，金牛座會有心虛感，影響內心的自我認可，因此對金牛座來說，穩定才是幸福的來源。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。