天使降臨身邊！3星座今年遇重量級貴人...獅子互利互惠、他遇到知音

在漫長的人生旅途，如果有貴人幫助，勢必會讓路途更加順暢。星座專家白瑜在節目《命運好好玩》中分享3個今年會有重量級貴人在身邊的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、木星星座。

TOP3 金牛座／重量級賞識 財務收入高

金牛座今年遇到的貴人會幫助他們轉型成功，也許是商業模式的轉型、行業的轉型，或是不同合作的轉型，要懂得利用身邊的資源，貴人不一定是新的，也有可能是身邊的老朋友，更有默契、更願意溝通。金牛座獲得賞識是長年累積的，對方才看得到你的努力，進而提高財務收入。

TOP2 水瓶座／知音加創新 帶來新機會

水瓶座今年會脫離舒適圈，雖然難免會擔心有風險，但突破舒適圈能夠增加人氣、增加能力，而水瓶今年遇到的知音會懂你的最大潛能，讓你發揮創新能力，進而帶來更多機會。此貴人是你不熟悉的人，例如新朋友、新同事，才能激發你創新的能力。

TOP1 獅子座／合作帶投資 事業大爆發

獅子座今年在事業運方面會非常順利，但是在未來可能會慢慢退步，因此與他人有合作、投資方面的互動十分重要，互利互惠才能向對方提出訴求，建議能夠在互惠中「先聲奪人」，如果慢了可能會錯失機會。

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