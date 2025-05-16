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四生肖風趣人氣王！有他們在場子就熱…黃仁勳果然上榜
幽默風趣的人，往往人緣好、貴人多，在各種場合都很吃得開，是受歡迎的魅力之一，旺好運分享以下4個生肖，他們幽默感十足，而且總是帶給大家無限歡樂！最近到台灣的黃仁勳，就是屬兔的水瓶座。
幽默生肖：虎
屬虎的人才華橫溢，在與人交流溝通上總是顯得機智幽默，討人喜歡，他們很擅長人際相處，到哪邊都很受歡迎。
幽默生肖：兔
屬兔的人懂得說話，嘴巴又甜，很有親和力，他們平時都會充實自己的內涵，因此說起話來有內容又活潑風趣，是人見人愛的開心果。
幽默生肖：狗
屬狗的人熱情大方，擅長交際，跟每個人都能相處融洽，他們樂於助人、擁有自己的獨特幽默感，隨時都能炒熱氣氛。
幽默生肖：豬
屬豬的人天生樂觀，臉上隨時都笑咪咪的，他們幽默、會照顧人、喜歡把大家逗得開開心心，是朋友圈裡的寵兒。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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