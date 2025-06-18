四生肖行動派「做得比說得多」…龍虎有衝勁、他默默耕耘幹勁十足
有些人的個性積極主動，不會想東想西、拖拖拉拉，是效率超高的「行動派」！旺好運分享，在十二生肖中這4個生肖總是做得比說的多、想做什麼事就會馬上執行。
行動派生肖：鼠
屬鼠的人是務實的性格，只要有什麼想做的事情就會很快付諸行動，而且不喜歡麻煩別人，常常用實力證明自己的能力，是實實在在的行動派。
行動派生肖：牛
屬牛的人做事踏實又低調，不會光說不練，遇到什麼困難都會積極解決，與其想太多還不如先做再說，幹勁第一名。
行動派生肖：虎
屬虎的人做事效率、執行力都很強，往往在任何團體中都是跑前面的人，他們也瞧不起那種只會紙上談兵的人。
行動派生肖：龍
屬龍的人很有魄力，一旦下定決心就會馬上去做，堅持到底，是說到就會做到的個性，很少有敷衍和拖延的狀況發生。
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