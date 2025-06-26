聽新聞
0:00 / 0:00
天選藝術家！四生肖信手拈來都是美感 兔有天賦、這動物從不缺靈感
多數人的藝術細胞，是從小接觸音樂、繪畫、舞蹈等逐漸培養而來，不過有些人不一定需要經過系統的學習，天生就帶有一定的藝術天賦！旺好運分享，以下4生肖都具有藝術天賦、天生就是藝術家！
藝術天份生肖：兔
屬兔的人心思很細膩，也有很強的觀察力、耐心與模仿能力，很多藝術方面的東西都是信手拈來，極具天賦。
藝術天份生肖：龍
屬龍的人天生就具有藝術相關的靈性，而且是一般人無法透過後天努力得到的天賦，很適合往藝術領域發展。
藝術天份生肖：羊
屬羊的人藝術細胞發達，心思通透又富有想像力，具有多數藝術家的優點，悟性好、觸類旁通，而且永遠不缺靈感。
藝術天份生肖：雞
屬雞的人在藝術方面的學習力極強，他們喜愛模仿、才華洋溢，在音樂、繪畫與工藝方面都能獲得不錯的成果。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言