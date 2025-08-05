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「四生肖」就愛過節！生日、跨年大小節日絕不錯過…很堅持儀式感
你是愛過節，注重儀式感的人嗎？有些人就喜歡在特別的時候熱鬧一下，旺好運分享，以下4個生肖都很喜歡過節、總是把握每一次歡樂時刻！
喜歡過節生肖：牛
屬牛的人平常很注重生活質感，會認真對待每一個大小節日，在閒暇時候做點特別的事情，能夠放鬆身心，儀式感不可少。
喜歡過節生肖：羊
屬羊的人很喜歡熱鬧，不管幾歲了都還保有童心，因此能夠營造氣氛的節日，就是他們的最愛，一定會找三五個朋友相聚，驅走寂寞。
喜歡過節生肖：猴
屬猴的人平常就愛湊熱鬧，熱衷於享受生活，碰上節日更不用說，常常舉辦活動、到處跑趴聚會的都是他們了。
喜歡過節生肖：豬
屬豬的人會重視特殊的大節日，營造愉快氛圍，尤其是與家人的團聚，會主動揪人一起做有意義的節日活動。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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