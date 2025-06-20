很客氣但有距離！三星座自帶「保護色」…水瓶不聊私事、2動物活在自己世界

他們人前雖然總是禮貌客氣，但就是覺得多了一層距離，無法深入認識，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「保護色很重」！？

第三名：水瓶座

水瓶座不太會說自己的私事，他們總是與人保持禮貌的距離，雖然會覺得他們很好相處，但同時又多了一種距離感，主要都是因為他們的保護色太重了。

第二名：天蠍座

天蠍座是非常保有自己隱私的，不管在什麼場面，他們都不會輕易讓人看透，所有的一舉一動都是一層保護色，只願意活在自己的小世界中。

第一名：巨蟹座

巨蟹座的人非常沒有安全感，在不熟悉的人面前一定會保持距離，不會太過親近，他們對於陌生人的防備心特別重，不容易對人敞開心扉。

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