三星座天生反骨、最討厭規矩！天蠍獨行俠、他人生沒有「安分」這兩字

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旺好運／ 旺好運
圖為叛逆做自己示意圖。圖/AI生成
圖為叛逆做自己示意圖。圖/AI生成

有些人就是討厭被束縛、被規則綁住，讓我們一起來看看「哪些星座」原來「最討厭規矩」！？

第三名：天蠍座

天蠍座本質上是很叛逆的，他們總是我行我素、獨來獨往，完全不想理會任何規則與規定，但還是會在安全範圍內做自己想做的事情，一等到有機會成功就會打破所有規則。

第二名：射手座

射手座就是不安分子，他們討厭規矩與原則，對他們而言，冒險的生活絕對是夢寐以求的，他們害怕生活平淡無趣，如果一生中不自由自在的活著，對他們來說太痛苦了。

第一名：水瓶座

水瓶座的人很難老老實實、按部就班的做事情，他們大多看起來都很安穩，但他們內在有如亂流一樣的飄浮不定，他們不怕任何苦難，要他們安分過生活是不可能的。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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