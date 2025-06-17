想法差很大！三星座組合「默契趨近於0」…你想往東他絕對往西

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旺好運／ 旺好運
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

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第三名：雙子座 & 摩羯座

雙子座的人總是奇妙思想，但摩羯座的人就是比較現實理智派，他們兩個星座之間已經沒什麼話題可言，在默契度上更是完全趨近於零。

第二名：金牛座 & 雙魚座

金牛座的人很務實，且腳踏實地，反之雙魚座的人比較不切實際，且天馬行空，相信他們會是無話不談的朋友，但在許多事情的契合度上，可能就有待加強了。

第一名：牡羊座 & 獅子座

牡羊座的人比較活潑與多元，不喜歡被拘束，而獅子座喜歡當領導人，且很注重面子，兩個星座碰在一起也許能當朋友，但在個性與默契上可以算差的非常遠的。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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