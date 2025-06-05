不會照顧自己…三星座是「生活白癡」！在外一條龍、在家廢到不行
在平時生活當中，大家都有自己過生活的方式，讓我們一起來看看「這些星座」真的「很不會照顧自己」！？
第三名：天秤座
天秤座很懂得照顧自己的外表，但卻不會照顧好自己的生活，熬夜、亂丟東西，都是他們的習性，嚴重的話，最後可能身體還會出狀況。
第二名：獅子座
獅子座就是典型的生活白癡，雖然他們在職場上頗有能力，但一回到家就好像什麼事情都做不好了，是真的需要有個人來伺候他們才行。
第一名：牡羊座
牡羊座其實在生活上是蠻有規律的人，但他們有時候容易發懶，一旦懶惰就會把東西丟三落四，久了就會一團糟，生活品質就會逐漸下降。
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