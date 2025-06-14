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三星座千杯不醉？獅子牡羊會喝又愛玩、這星座「練酒量」純為工作

旺好運／ 旺好運
圖為喝酒示意圖。圖/AI生成
圖為喝酒示意圖。圖/AI生成

有些人就是很能喝酒，給他們多少，他們就能喝多少，讓我們一起來看看「這些星座」原來「酒量好到不行」！？

第三名：獅子座

獅子座帶頭喝酒是必須的，他們喜歡與朋友吃飯喝酒，這不僅會讓他們放鬆心情，他們也很喜歡那種氛圍。

第二名：摩羯座

摩羯座雖然不是天生酒量好，但因為他們對工作的熱愛，免不了常常需要與人應酬，因此才勉強鍛鍊自己的酒量。

第一名：牡羊座

牡羊座是非常愛喝酒的星座，因為他們的個性很大方且愛玩，各種酒局都難不倒他們，可以說是千杯不醉啊。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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