「天選肥羊」3星座心軟又容易信人！巨蟹同情心氾濫、他最慘總被熟人騙

在社會當中，隨時提高警覺才不會被欺騙，讓我們一起來看看「這些星座」真的是「很沒有警覺心」！？

第三名：巨蟹座

巨蟹座心思很細膩，但就是對於弱勢或是看起來很可憐的人特別心軟，俗話說只要你演的夠可憐，巨蟹座都會買單，因此巨蟹往往都是被自己的同情出賣了。

第二名：天秤座

天秤座是很精明的，不過他們也是有弱點，那就是他們很容易被油嘴滑舌、甜言蜜語給收買，因為他們喜歡被稱讚，因此就容易放下戒心。

第一名：雙魚座

雙魚座的人雖然很聰明，但往往對於親朋好友就是會放下戒心，會盲目的相信他們說的話，最後就會被自己信任的人給欺騙。

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