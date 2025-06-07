「天選肥羊」3星座心軟又容易信人！巨蟹同情心氾濫、他最慘總被熟人騙
在社會當中，隨時提高警覺才不會被欺騙，讓我們一起來看看「這些星座」真的是「很沒有警覺心」！？
第三名：巨蟹座
巨蟹座心思很細膩，但就是對於弱勢或是看起來很可憐的人特別心軟，俗話說只要你演的夠可憐，巨蟹座都會買單，因此巨蟹往往都是被自己的同情出賣了。
第二名：天秤座
天秤座是很精明的，不過他們也是有弱點，那就是他們很容易被油嘴滑舌、甜言蜜語給收買，因為他們喜歡被稱讚，因此就容易放下戒心。
第一名：雙魚座
雙魚座的人雖然很聰明，但往往對於親朋好友就是會放下戒心，會盲目的相信他們說的話，最後就會被自己信任的人給欺騙。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言