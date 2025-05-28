三星座愛搞小圈圈！射手假開朗、處女控制狂、他超怕被孤立
從小到大總是會遇到一些很愛帶頭搞小團體的人，讓我們一起來看看「這些星座」原來「喜歡搞小團體」！？
第三名：射手座
射手座從小就缺乏安全感，他很會利用自己的假開朗去贏得別人的喜歡，也會利用自己的假單純來跟身旁關係好的人一起孤立別人喔。
第二名：處女座
處女座很喜歡操控身旁的一切，而且他們喜歡成為注目的焦點，是在社交圈中非常愛搞小團體的人，對討厭的人可能還會拉龍別人一起排擠你。
第一名：雙魚座
雙魚座很怕被孤立，因此他們就會主動建立自己的社交圈，慢慢的形成一個小團體，他們懂得營造出好的氛圍拉攏人心，是個情商很高的狠角色。
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