其實不在乎別人！3星座超絕情…天蠍功利主義、「這星座」看似熱情也上榜

有些人很在乎情誼，但有些人就是不給情面，也不給自己留餘地，讓我們一起來看看「這些星座」真的「非常絕情」！？

第三名：摩羯座

摩羯座對很多事情都很理性，他們對很多事情都很無感與無情，他們只追求自己人生所要的事物，其餘的他們都會保持距離。

第二名：射手座

射手座很喜歡享受一個人的時光，但也因為這樣往往忽略了身旁的人，如果他們開始漸漸不在乎，隨著時間會越來越絕情。

第一名：天蠍座

天蠍座很重視名利，與其他人相處多半也有一些目的，當你沒有了利用價值，他們可以轉身就走，完全不顧任何情分。

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