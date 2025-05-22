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自尊比天高！3星座最恨別人「看不起他」…獅子原地爆炸、他容易走心

旺好運／ 旺好運
圖為憤怒示意圖。圖／AI生成
圖為憤怒示意圖。圖／AI生成

生活當中總有些人能夠很做自己不在乎別人，但有些人就會非常在意別人怎麼看待他們，讓我們一起來看看「這些星座」真的很「在意別人眼光」！？

第三名：處女座

處女座有完美主義的思想，任何事情都不允許自己失敗，因此別人私下對他們的言論，他們也會非常在乎且走心。

第二名：獅子座

獅子座平時不太與人爭搶，但如果走有人把他們比下去，又或者給人留下話柄，對自尊心很強的他們來說，是無法接受的。

第一名：天蠍座

天蠍座很擔心被別人看不起，所以他們時常容易有防備心與不信任他人，無論如何都不希望自己被別人竊竊私語。

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