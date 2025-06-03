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最愛熬夜三星座！射手要跑趴、他超享受睡前「獨處時光」
許多人都有熬夜的習慣，有些是失眠、跑趴、習慣等，讓我們一起來看看「這些星座」竟然「最愛熬夜」！？
第三名：射手座
射手座總是想過著精采的生活，因此熬夜跑趴絕對是他們熱愛的事情之一，他們不怕累，只怕生活太無趣，即便在家也會當個夜貓族找事情做。
第二名：巨蟹座
巨蟹座是非常宅的星座，一旦能休息，就會好好的讓自己休息個夠，但不代表他們不愛熬夜，其實他們對於夜晚有一種舒適的感覺，還能好好思考許多生活上的大小事。
第一名：處女座
處女座總是很多慮，所以他們容易在睡前想很多導致失眠，但其實他們本身也是很愛熬夜，因為有屬於自己一個人的時間，可以好好享受。
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