殺破狼週運勢／2星座感到幸福「正暈船」 雙魚發生意外機率高

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星、海王星齊聚命宮，目前正為某個人暈船，每天都覺得很快樂。有穩定伴侶的白羊座，由於戀愛宮位受到火星影響，和情感對象常常吵架，但床頭吵、床尾和。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到水星影響，某個朋友講話尖酸刻薄，覺得這樣的人很難相處，決定封鎖對方，不再往來。某些白羊座則是走在路上被瘋狂的政治、宗教狂熱份子騷擾，感到反感。

學習運方面，在學習宮位的木星受到土星影響，期中考試成績不理想，成績在被當的邊緣。某些白羊座報告、作業、論文堆積如山，還有許多活動要參與，覺得課業壓力很大。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，預期之外的支出增加，把積蓄花到見底。有投資習慣的白羊座，投資標的指數一直沒有起色，帳面一直虧損，會設下停損機制，賠本出脫。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，水星、太陽、天王星齊聚命宮，隨手拍的影片、照片或是文章，放在網路上的點閱人次突然增加數十倍，意外爆紅。某些金牛座的一些日常生活發言，獲得週遭的人注意，會有許多朋友關心你。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到命宮的水星影響，上司有極強的控制慾，根本不尊重專業，非常難溝通，感覺目前的工作沒有前途。創業中的金牛座，有點過勞，感覺身體吃不消。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象發生不愉快的問題，雙方冷戰中，可能會因此漸行漸遠，甚至決定分手。情感狀態還未明的金牛座，被喜歡的人無預警封鎖，自己也不知為了什麼。

健康運方面，水星、太陽、天王星齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適，並注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸......等症狀，千萬不要大意。並要留意免疫系統與內分泌方面的慢性疾病。

雙子座：

整體運勢

人際關係運勢佳，金星與海王星齊聚人際關係宮位，與某個朋友在心靈層面很有默契，想法總能被他看穿。某些雙子座與曖昧對象在戀人未滿的狀態，但你不希望破壞兩人相處的模式，選擇和對方做朋友會比較長久。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，有件大型案件的事務終於執行完畢，可以鬆一口氣，放下重擔。某些雙子座則可能在此時跳槽，或是辭掉工作，休息一陣子。

交通運方面，在交通宮位的火星受到水星影響，交通工具故障頻頻，需要維修，通勤常遇到意外狀況，造成遲到。駕駛車輛依然要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間依然要注意交通安全。

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到水星影響，經常需要與許多人面談，但總會遇到一些腦筋迴路鬼打牆的人，使你開始感到不耐煩，甚至因此發脾氣，連週遭無辜的人都被牽連。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，金星、海王星齊聚志業宮位，在職場地位提升，同時會有許多部屬供你差遣，有人分擔掉一些雜務，工作輕鬆很多。某些巨蟹座則是承接光鮮亮麗的案件，可能會與名人合作，受到許多同事羨慕。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，喜歡的人較為情緒化，會使你也生氣了起來，同時還有局外人來擾亂兩人關係，戀情面臨危機。某些巨蟹座的情感被第三者介入，關係剪不斷，理還亂。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到財務宮位的冥王星影響，即便是再好的親戚朋友，也不要替對方作保，或是借錢給對方，容易遭受背叛，還要幫人賠款。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到在人際關係宮位的水星影響，交際應酬的邀約較多，也因此花掉許多錢，生活費變得有些捉襟見肘。某些巨蟹座被朋友欠錢不還，還人間蒸發，對人的信任感崩解。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，金星與海王星齊聚在遠行宮位，到海外旅行不想虧待自己，食宿與交通票券都會選擇最高等級的服務。沒有遠行計畫的獅子座，會有機會與海外人士交流，甚至遇到異國桃花來搭訕。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星受到在夥伴宮位的冥王星影響，職場有許多豬隊友，在工作上扯你後腿，還留下許多爛攤子，讓你收拾不完。某些獅子座的上司很固執，決策錯誤了還不斷往不對的方向發展。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，會因為租約到期，或是工作因素，需要搬家，必須在短時間內找到理想的新居。某些獅子座則是親人較為情緒化，使得家庭氣氛不太好。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到財務宮位的土星影響，與人長期以來的糾紛一直無法解決，還可能尋求司法途徑裁決。某些獅子座與人的接觸沒拿捏好分寸，被人質疑有性騷擾的行為。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星與海王星齊聚在財務宮位，尋求到合法的方式節稅，可省下不少稅金。有投資習慣的處女座，投資標的一支獨秀，在市場表現良好，會收到不少利息，賺到一些零用錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到夥伴宮位的土星影響，目前坐上管理階層職務，看起來風光，但部屬都不太聽你指揮，並不斷出包，需要經常收拾殘局。某些處女座在大型組織工作，與同事相處不太愉快，覺得職場不友善。

感情運方面，在感情宮位的土星受到志業宮位的木星影響，與情感對象想一起創業，會發現兩人處理事情的個性不協調，不適合合作。某些處女座則是常常忙於工作，取消掉與情感對象重要的約會，引起對方不滿。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具會在此時壽終正寢，需要換新車了，某些處女座則是與人發生行車糾紛，需要尋求執法人員協助。此時也要當心被開罰單，這段時間需特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星、海王星齊聚在感情宮位，目前暈船嚴重，感到十分甜蜜幸福，但由於戀愛宮位的冥王星受到慾望宮位的水星影響，當心碰到騙財騙色的爛桃花。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，因為需要購買昂貴的物品，儲蓄見底，感覺手頭很緊。有投資習慣的天秤座，由於帳面虧損嚴重，需要趕緊設下停損點，此時會認賠出脫。

人際關係方面，在人際關係宮位與的火星受到水星影響，與某個親朋好友或是陌生人發生糾紛，目前正在調解階段，但對方的態度令你很生氣，需要請執法人員到場排解。

健康運方面，水星、太陽、天王星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適，同時注意心血管方面的問題，並要留意內分泌與免疫系統的慢性疾病。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星、海王星齊聚在工作宮位，會承接一個光鮮亮麗的任務，可能會跟名人合作，令許多同事羨慕。但在志業宮位的火星相位不良，這份工作不容許出任何差錯，壓力較大。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，影響在感情宮位的太陽，與情感對象之間的問題浮上檯面，雙方面臨關係能否持續下去的關鍵時期。某些天蠍座和喜歡的人吵架，會氣到封鎖對方，跟他冷戰。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到土星影響，報稅時會發現去年賺了不少錢，但都用在吃喝玩樂上，並沒有把錢存下來。有投資習慣的天蠍座，千萬不要抱著賭博的心態炒短線，容易因此負債累累。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到水星影響，居住空間重要的電器用品故障，需要維修或換新。某些天蠍座則是與親人溝通不良，有些事情被強烈干涉，而與家人冷戰。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星、海王星齊聚戀愛宮位，目前正在熱戀狀態，每一天都感覺幸福，然而在感情宮位的木星受到土星影響，一旦觸及到人生大事，會沒有信心，對未來沒有規劃。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在精神宮位，影響著工作宮位的太陽，目前剛結束掉一個任務，對工作感到倦勤，想休個長假，甚至不排除辭掉工作，躺平一陣子再找新的出路。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到水星影響，出遠門會把行程排得太滿，沒有算準接駁時間，會因此趕不上某些交通班次。沒有出國計畫的射手座，需要與許多外籍人士接觸，用不擅長的外語交談，常常感到溝通不良。

健康運方面，水星、太陽、天王星齊聚健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統不適，注意意內分泌與免疫系統的慢性疾病，太陽受到在精神宮位的滿月影響，短時間內可能精神壓力較大，較為淺眠。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，金星與海王星齊聚家宅宮位，會購買新的傢俱或電器設備，使生活空間更為舒適。某些摩羯座會較為懶得出門，有時間就宅在家中耍廢、睡覺，或是追追劇，打手遊，不想參與任何應酬。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月能量影響，疑似有第三者想介入兩人之間的關係，使你情緒較為神經質。某些摩羯座和喜歡的人相處，總有一些電燈泡在擾亂兩人相處的機會。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到水星影響，為了參與一些娛樂活動，門票或周邊所費不貲，信用卡因此刷爆。有投資習慣的摩羯座，切勿炒短線，或是以賭博心態投入市場，容易因此負債累累。

工作運方面，在工作宮位的木星受到土星的能量影響，雖然目前在不錯的組織工作，羨煞旁人，但職場經常有些不合理的規定，或是同事間總有流言蜚語到處亂傳，熱情會降溫許多。

水瓶座：

整體運勢

面試運、考試運佳，金星、海王星齊聚在面試、考試宮位，面試新職務非常討喜，很快就可以收到錄取通知。參加各種證照認證與各種考試，成績可跨越門檻，進入較大的組織工作，或是正式執業。

旅遊運佳，金星、海王星齊聚在旅遊宮位，會選擇搭乘遊輪或是入住高級飯店，慵懶地享受各種休閒設施。某些水瓶座可能因為特殊身份，享受服務升等的禮遇。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，終於完成了階段性任務，卸下一個職務，會轉任到另一個單位，或是好好休假一陣子。某些水瓶座的主管會比較情緒化，工作常常被霸凌。

感情運方面，在感情宮位的火星受到在家庭宮位水星影響，與情感對象容易因為彼此家人之間的問題發生口角。同時在戀愛宮位的木星受到土星影響，兩人也可能在價值觀上有歧見，導致關係出現裂痕。

座：

整體運勢

金錢運佳，金星與海王星齊聚金錢宮位，手上有餘裕的資金，容易手滑買一些小廢物，或是品嚐昂貴的餐廳，日子過得比較奢侈。某些雙魚座會花錢在心靈上滿足的事物上，像是買些書籍，或是參與一些活動。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到水星影響，工作量繁重，還常常被同事硬塞一些不是自己職務所管轄的事務處理。某些雙魚座的職場流言蜚語太多，無端捲入他人的口舌是非中。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，某個科目被當掉，必須要重修了。某些雙魚座會發現目前的科系不是自己所喜歡的，會在此時決定休學，或是重考，不想浪費時間在無意義的學業上。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，依然要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，火氣也較大，容易長痘痘或嘴破，這段時間也需特別重視工作過勞的問題。

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