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5月喜從天降！家裡有「這3生肖」財氣滿盈 大財小財發不停

聯合新聞網／ 非貓不可
偏財運示意圖。圖／AI生成
偏財運示意圖。圖／AI生成

發財夢人人都有，但是並不見得每個人都能發財，在5月份有幾個生肖的財運強強滾，如果家中有這幾個生肖，就能喜從天降，讓家中的財富更上一層樓，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：雞

善於研究調查的雞寶寶，最喜歡蒐集各種資訊，在整理統計後發表自己的見解，他們總有獨到的想法，能將很多事情歸納成一種特別的結論，常常出人意表，卻又依循軌道，在5月份，雞寶寶對於股市分析有敏銳的觀察力，而且財運也不錯，就讓家中的雞寶寶好好研究，跟著他的分析去走，就有機會大賺一筆，替家中的財庫增添風采，荷包滿滿。

第二名：

生命力頑強的蛇寶寶，常讓人有股深不可測的氣場，他們往往表面沉著，又帶有神秘感和距離感，使人不敢輕易靠近，不過在5月份，蛇寶寶的偏財運非常強，非常有可能天外飛來一筆橫財，可以出資和家中的蛇寶寶一同合作購買彩劵，憑藉著蛇寶寶本月旺盛的財運，再透過蛇寶寶神秘的靈動力，就有機會選到中大獎的號碼，讓家中歡欣鼓舞，沉浸在大筆獎金的喜悅中。

第一名：牛

溫吞倔強的牛寶寶，做事情一步一腳印，不疾不徐，凡事都持之以恆，能夠親力親為，他們的努力總在默默進行當中，而5月份，則是牛寶寶收成的時候，如果過去有在投資或是做生意，本月會有非常豐碩的收穫，如果沒有也不要擔心，可以嘗試做些投資理財，牛寶寶的財運非常火燙，可以進行積極性的投資，就能在短時間內賺取財富，為家中帶來豐厚的家底。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 生肖 財富

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