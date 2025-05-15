4款手面相會劈腿又小氣...「這裡」太小會佔便宜、這掌紋恐拈花惹草

如果與花心又小氣的人交往，勢必會遇到許多生活上的困擾。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享4個既花心又小氣的手面相，提醒民眾要小心應對此類人，避免造成損失。

▍ 鐵公雞相（嘴巴小）／花言巧語 騙財騙色

嘴巴比較小，或是牙齒很小顆，通常是非常小氣的人，很喜歡免費的事物，如果無法免費獲得，可能會先欺騙對方，尤其此類人看起來都比較乖巧和老實，讓人感覺沒殺傷力，其實做任何事他都盡收眼底，默默觀察，用花言巧語欺騙他人。

▍ 花心相（下巴尖）／感情花心 小氣吝嗇

下巴尖的人感情比較花心，而且小氣又吝嗇，如果缺錢時會先去騙你的錢，然後自己花掉，此類人到老注定沒有財庫。雖然尖下巴的男生看起來很帥、很有靈氣，但是老的時候耗盡了體力，會後繼無力，因此年輕時會玩得很花心。

命理專家湯鎮瑋老師在節目中分享4個既花心又小氣的手面相。圖／AI生成

▍ 掌心計較紋（智慧線末端有分叉）／拈花惹草 計較錢財

智慧線末端分叉的人並不是真的小氣，而是別人跟他計較時，他才會顯露小氣的一面，會在小事情上錙銖必較，讓人覺得沒有談判空間。此類人生性較為浪漫，會一直改變喜歡的類型，讓人捉摸不定，感情上勢必會拈花惹草。

▍ 掌心多情紋（感情線上有島紋）／感情出軌 錙銖必較

本身有島紋的人更容易遇到出軌的人，感情中時常出現第三者，很難與另一半從頭走到尾，會經歷好幾段感情。如果島紋出現在小指或無名指下方，代表每出軌一次都要付出巨額代價，可能要付出大量金錢，此類人到最後往往一頭空，年輕時賺很多錢，最後卻栽在感情之中。

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