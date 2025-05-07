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農曆四月「四大生肖」財神爺附身！只要肯努力 自有貴人來相助

聯合新聞網／ 綜合報導
財神附身，財運大開示意圖。圖／AI生成
財神附身，財運大開示意圖。圖／AI生成

過了立夏，時序已經來到農曆4月，正是春末夏初、萬物茁壯的時節。搜狐網分享有四大生肖做人做事低調樂觀，農曆4月賺錢不斷，有貴人幫助。他們默默努力、不事張揚，卻迎來了財運上升與貴人提攜的好機會。快看看有你嗎？

🐮 生肖牛：踏實耕耘 貴人帶財

屬牛的人向來穩重可靠，腳踏實地。農曆4月，牛累積已久的努力開始展現成果，職場迎來升遷或加薪的機會，手頭更寬裕。此外，牛常保樂觀態度，積極又向上，也引來貴人的注意，在關鍵時刻給予指導幫助，讓牛的賺錢之路更順遂。

🐰 生肖兔：溫和謙遜 人和氣旺

屬兔的人溫和親切，與人互動自然得體，總能營造出舒服的合作氛圍。農曆4月兔的好人緣成了財運助力，同事朋友化身為貴人，為兔帶來不少賺錢機會。兔本身反應靈敏、眼光準確，能把握好時機，收入表現也隨之提升。

🐑 生肖羊：福報大開 貴人敲門

屬羊的人性情溫柔，待人寬厚，累計許多福報。農曆4月，羊的福報顯現，工作表現出色，獲得上司賞識，事業運與財運同步上揚。也因為羊為人真誠善良，吸引貴人主動上門，牽線介紹更多有力人士，為羊開創更多商機。

🐷 生肖豬：樂觀豁達 好運連連

屬豬的人天性樂觀，知足常樂。他們在農曆4月迎來好運氣，特別在理財方面眼光精準，看準時機進場，大賺一筆。這段期間豬人緣也不錯，結交的朋友不乏貴人，會帶來新合作、新機會，讓豬的財運一片看好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

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