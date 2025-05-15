3星座男有錢也不會亂搞...處女精神潔癖、他因為太懶又不想花錢
什麼星座的男人既專情又能克制住慾望呢？星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分享3個有錢不會亂搞的星座男，請參考太陽、月亮、上升星座。
Top 3 巨蟹座／不想破壞穩定感情
巨蟹座的男生從小就想建立自己的家，但很難打從心裡接受陌生人甚至伴侶，如果沒遇到適合的對象，不會輕易結婚，如果真的遇到有安全感的對象，就不會想破壞安定感，自然不會去外面亂搞。
Top 2 金牛座／懶得費神 寧可婉拒
金牛座性格有點懶，寧可安穩地待在磨合好的伴侶身邊，如果去外面亂搞，不僅要重新磨合，還會擔心要花費多餘金錢，讓他覺得「不值得」，因此寧可選擇不要亂搞。
Top 1 處女座／容易腦補 又怕麻煩
處女座有精神上的潔癖，在熟悉伴侶的情況下，如果又在外面認識其他女生，會腦補發生各種情況，最後覺得「算了吧」，沒必要為一時歡樂，付出額外的代價。此外，他們更會考慮健康、錢財狀況，再三考量下放棄他人的誘惑，與家人相處最舒服。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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