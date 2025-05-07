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4大生肖5月中開始「旺財又旺運」！升職加薪、還有意外之財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為意外之財示意圖。圖／AI生成
圖為意外之財示意圖。圖／AI生成

5月中旬，夏季到來，萬物蓬勃發展，搜狐網分享，有四個生肖財運超旺，不僅正財穩定，還可能有意外之財入帳，讓人羨慕。快來看看你是否榜上有名吧！

🐮 生肖牛：職場發光 投資帶財

這段時間，屬牛的人職場運勢明顯走強。平常就以穩定踏實著稱的他們，終於迎來成果收割期。努力與表現上司都看見了，升職加薪不是夢。財運方面，也適合規劃投資，有望獲得不錯收益。

🐉 生肖龍：社交活躍 貴人助攻

5月中旬，屬龍的人自信心爆棚，言談舉止更加有說服力，成為社交圈人氣王。龍最近很有貴人運，容易認識對自己工作大有助益的人，還可能獲得額外獎金、紅包，或是合作案報酬可觀，財源滾滾來。

🐵 生肖猴：靈感爆棚 收入跟著走高

屬猴的人在這段時間創意十足、點子源源不絕，工作能力備受肯定。對從事行銷、廣告、創意產業或業務的朋友來說，業績有望提升，獎金也大大增加。猴具有敏銳的市場洞察力，也讓他們在投資上更容易賺到錢。

🐔 生肖雞：人脈開運 合作帶來收益

屬雞的人在5月中旬人緣不錯，社交圈更加活絡，還有機會透過朋友的牽線，抓到賺錢機會。建議雞趁這段時間適合積極拓展人脈，找到新的合作商機，就有機會賺大錢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

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