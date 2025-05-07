別被他們騙了！最會裝笨的星座TOP5 金牛保護自己、第一名想逃避壓力

在日常相處裡，有人會假裝不懂或敷衍帶過，用裝傻化解尷尬、避開責任。本篇將帶你探索前五名擅長以裝笨手段，輕鬆應對壓力、觀察環境、保護自己空間的人，了解他們背後的精妙心機，看看哪些特質讓他們成為裝傻高手。

TOP 5：雙子座

雙子座其實很聰明，腦筋動得快、反應靈敏，但有時候他們會故意裝笨，這並不是因為他們真的不懂，而是想避開麻煩。比方說，當他們不想被拉去做多餘的事，或不想捲入複雜的人際關係時，就會假裝沒聽懂、搞不清楚狀況，讓別人以為他們「不會」。雙子座也很懂得察言觀色，他們知道在什麼情況下裝傻比表現出自己厲害來得安全。再加上他們本身喜歡玩、愛開玩笑，有時裝笨只是想輕鬆帶過一件事，或是故意搞笑，讓氣氛不那麼緊張。所以雙子裝笨，不代表他們真的笨，而是用另一種方式保護自己，或輕鬆處理問題。

TOP 4：金牛座

金牛座給人穩重踏實，很少衝動，但他們有時會故意裝笨。這是因為他們不喜歡麻煩和變化，習慣用自己的步調做事，如果有人想催促或改變計畫，他們就會假裝沒聽懂、動作慢一點，讓事情按他們的節奏走。金牛座很重視自己的利益，一旦覺得做的事對自己沒好處，就會裝作不明白，避免被利用。他們也能用裝笨來試探別人，看看誰是真心幫忙、誰只是想佔便宜。總之金牛座裝笨不是因為真的笨，而是一種保護自己的方式，讓自己活得更輕鬆自在。

TOP 3：天秤座

天秤座很注重和諧與平衡，他們擅長社交，也懂得察言觀色。當遇到尷尬或難以取捨的局面時，為了避免衝突、拖延決定，他們常常會裝作沒看懂、聽不清楚。這樣一來，雙方的情緒就能平穩過渡，天秤座可以有更多時間觀察，想清楚該怎麼說話或做事。他們也不喜歡責任壓力，若是一個提議讓他們覺得負擔太大，他們就會裝傻，讓別人自動放棄或改變方向。天秤座並非真的不懂，而是有時候以裝笨為手段，讓自己在社交場合更安全、更輕鬆自在。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座情感豐富、敏感細膩內心渴望被保護又怕受傷。當面對不想處理的問題或棘手的人際衝突時，他們會選擇裝傻，假裝沒注意到或不懂狀況。這樣能避免過度暴露自己脆弱的一面，也能讓自己有時間觀察情勢，評估如何行動最安全。巨蟹座深知同理心的重要，也不想讓自己陷入尷尬、傷害或過度負荷，所以學會用裝笨抵擋外界壓力，給自己一個安心的空間。這種方式就像給自己築起一道牆，讓情緒可以休息，不必立刻承擔外界的期待和責任。

TOP 1：雙魚座

雙魚座天生善解人意、富有同情心，常把別人的感受放在心上。但他們又怕面對衝突或麻煩，怕一旦說出真實想法就會傷害別人或讓自己陷入不舒服的情境。於是，當遇到令人尷尬或需要負責任的事時，他們會裝作沒聽到、不懂在幹嘛，好像笨笨的樣子，藉此逃避壓力和責任，同時也能觀察身邊的人如何反應，保護自己不受傷害。這種裝傻方式，並不代表他們真的笨，而是雙魚座用來維持內心平衡、避免衝突的自我保護機制。給自己喘息的機會。

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