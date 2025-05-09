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超級暖！3星座是「貼心小棉襖」...天秤給情緒價值、2星座默默記住你愛好

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友相處示意圖。圖／AI生成
圖為朋友相處示意圖。圖／AI生成

身邊有個貼心的朋友或情人，總能感受到十足的安全感和溫暖。星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分享3個溫柔又貼心的星座，提醒民眾在照顧人的同時，也要好好愛護自己，請參考太陽、上升星座。

Top 3 天秤座／拿捏尺度 沒有壓力

天秤座與人相處時會顧及到他人的情緒，在多人的場合裡，天秤座不會讓場面冷掉，只要發現氣氛不對，就會主動跳出來，貼心地顧及每個人的感受，當有人開了話題，天秤又會默默聆聽，不會帶給人任何壓力，會拿捏人與人相處的尺度。

Top 2 處女座／觀察入微 適度回應

處女座的觀察力十分細膩，如果身邊的人需要一杯牛奶，絕對不會只拿一個麵包給你，會很清楚他人需要什麼東西，並且處女座會記住身邊朋友或家人很微小的喜好，會記在心中，過一陣子後再送給你想要的禮物當做驚喜。

Top 1 巨蟹座／善於傾聽 貼心撫慰

巨蟹座雖然平時話不多，但會默默觀察他人的感受，並給出適度的回應，此外巨蟹喜歡提前準備家庭用品，很清楚家人們需要什麼東西，默默記下來，並細心地準備好，例如家庭旅遊中貼心準備被子、沐浴乳和噴霧，為每個家人著想。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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